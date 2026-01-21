الأربعاء 21 يناير 2026
والدة طفل توفي عقب سقوطه من أعلى عقار بشبرا: كنت بعمل الأكل وسبته يلعب

استمعت  نيابة شبرا مصر لأقوال أهل طفل لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية بدائرة  قسم شرطة شبرا مصر بالقاهرة.

وأكدت والدة الطفل أنها تركت الصغير يلعب في الشرفة وذهبت لإعداد الطعام، ففوجئت بسماع صراخ فخرجت لترى ما يحدث، فشاهدت ابنها ملقى على الأرض فنزلت على الفور إلى أسفل، ولكنها وجدته غارقا في دمائه، وبنقله إلى المستشفى تبين وفاته، ولم تشتبه في أحد أو تتهم أحدا جنائيا. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل صغير أسفل عقار سكني في منطقة شبرا مصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على  جثة طفل صغير لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس بسبب اختلال توازنه أثناء وجوده قرب شرفة المنزل، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف  النيابة العامة للتحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

الجريدة الرسمية