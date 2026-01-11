مستأنف جنايات شبرا الخيمة تبدأ بعد قليل محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب

18 حجم الخط

تنظر بعد قليل محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، محاكمة المتهمين بـمقتل طفل شبرا الخيمة المعروفة إعلاميا بالدارك ويب، والمتهمين فيها بقتل الصغير أحمد م س مع سبق الإصرار، والتمثيل بجثته، وتصوير الجريمة وبث مقاطع مرئية عبر منصات إلكترونية بقصد تحقيق أرباح مادية، وذلك بعد أن قررت المحكمة تأجيل الجلسة السابقة لعدم حضور أحد المتهمين.

مستأنف جنايات شبرا الخيمة تنظر قضية المتهمين في الدارك ويب

في وقت سابق رفضت الجهات القضائية المختصة، تنفيذ الطلبات التي تقدم بها دفاع المتهمين بقضية الدارك ويب في الجلسة السابقة، والتي تمثلت في انتداب لجنة خماسية لفحص عدد من المستندات الفنية المتعلقة بالقضية، واستخراج صورة طبق الأصل من القضية رقم 16352 لسنة 2024 أول العامرية، والمقيدة برقم 1048 لسنة 2024 جنايات كلي الدخيلة بالإسكندرية، بدعوى ارتباطها بالواقعة محل التحقيق.

وجاءت الجلسة بعد الحكم السابق الصادر بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث مثُل المتهمان أمام المحكمة اليوم في أولى مراحل استئناف الحكم الذي هزّ الرأي العام لما تضمنته القضية من تفاصيل مروعة وصادمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تغيب الطفل «أحمد محمد سعد»، 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية على جثته داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وقد بدت عليه آثار شق طولي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها في كيس بجواره، في مشهد صادم هزّ المنطقة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى شقة أحدهما بزعم تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره بعقاقير طبية وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، قبل أن يشرعا في استخراج أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة «الدارك ويب» مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وأحالت النيابة العامة محافظة القليوبية المتهمين: الأول «طارق أنور عبد المتجلي»، 29 عامًا، عامل بمقهى، مقيم بشارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، والثاني «علي الدين محمد علي»، 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار الطفل بتحريض من المتهم الثاني، مقابل 5 ملايين جنيه، حيث أعدّا أدوات الجريمة من عقاقير وسكين وحزام جلدي ونفّذا جريمتهما وفقًا للمخطط المتفق عليه لقتل طفل شبرا الخيمة .

كما أشار أمر الإحالة إلى أن الجريمة اقترنت بخطف الطفل بالتحايل، إذ استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه بحجة تقديم هدية له، ليقوم بقتله وسرقة أعضائه، فيما اشترك المتهم الثاني بالتحريض والمساعدة عبر تزويد شريكه ببيانات العقاقير المستخدمة لتخدير الضحية والتنسيق معه على تفاصيل التنفيذ مقابل المبلغ المتفق عليه.

