مارى منيب، ملكة الضحك التي دخلت الفن بـ"وصلة ردح" لنجيب الريحاني

مارى منيب، ممثلة كوميدية خفيفة الدم، أشهر من قدمت أدوار الحماة فى السينما، وأطلق عليها وصف حماتى قنبلة ذرية، أدت ببراعة أدوار المرأة المتسلطة سليطة اللسان، هى ملكة الضحك فى الزمن الجميل قدمت اروع ادوارها مع فرقة نجيب الريحانى ،، اختيرت ضمن أحسن عشرة نجوم للكوميديا من الرجال والنساء، وضمن أحسن خمس ممثلاث للكوميديا فى العالم العربى، ورحلت في مثل هذا اليوم 21 يناير عام 1969.

كانت مارى منيب من الفنانين من الذين تراهم فتلمس فيهم اخلاق وتصرفات بالاصول ودون ابتذال ويظهر ذلك فى اعمالهم مما يجعلك تحترمهم ولا تنسى ماقدموه للفن، فنانة متواضعة وهى فى عز شهرتها ومجدها، نجمة كبيرة فى المسرح والسينما لم تتغير، اخلاقيات لم تعوض ولم تتكرر.

الكوميديانة مارى منيب

وكما نشرت مجلة الاذاعة عام 1966 تحت عنوان ( مارى منيب تدخل فرقة الريحانى بالردح ) طلبت المذيعة ابلة فضيلة توفيق من مارى منيب لتسجل معها فى برنامج الاطفال وكانت متعبة وفى بداية مرضها وتقوم بأحد الادوار فى المسرح ، الا انها عندما علمت ان هناك اطفالا يطلبون رؤيتها وافقت فورا على اللقاء المسجل،

الاجابة على سؤالين معقدين

تقول مارى منيب:كان عندى الليلة فى المسرح اخواننا بتوع الاذاعة، جاءوا ليسجلوا معى لقطة غريبة شوية لكن دمها خفيف سألتنى المذيعة الظريفة سؤالين فقط، لكنهم سؤالين عقدة بصحيح يخلوا الواحد محتاج خمس ساعات عشان يفكر ويرد عليهم فى خمس دقائق.

الفنانة مارى منيب

واضافت الفنانة مارى منيب: كان السؤال الاول بيقول: ماهو اليوم اللى مر فى حياتى واتمنى ان ربنا يرجعه ويخليه يمر بيا تانى زى ما حصل زمان بالضبط من غير اى تغيير، والسؤال الثانى عكس الاول على طول الخط: ماهو اليوم اللى مر من ايام حياتى وامنى لو انه يرجع بى تانى علشان اقدر اغير اللى حصل فيه واخليه مايحصلشى.

كيف كانت خائفة ومكسوفة من الريحانى

تعلق مارى منيب وتقول:ايه الاسئلة دى ياخويا اللى الناس الرايقين دول بيقعدوا يفكروا ويننوا فيها عشان يدوخونا ويحيرونا، المهم بعد ما دوخت واحترت عرفت برضه اجاوب شوفوا قلت ايه: اليوم ياحبيبتى اللى احب انه يتكرر تانى فى حياتى زى ماحصل هو يوم ما قابلت الراحل نجيب الريحانى لأول مرة فى حياتى كنت لسة ممثلة جديدة طالعة فى المقدر جديد، واولاد الحلال اخدونى علشان يعرفونى بيه، رحت وانا مخضوضة وخايفة ومرعوشة، طبعا حاقابل الفنان العظيم اللى مكسر الدنيا فى المسرح والسينما، كنت مش عارفة راسى من رجليه، بص لى كدة وقالى تعرفى تمثلى ياشاطرة، قلت له ايوة بصوت منخفض مرتعش

قالى الريحانى مثلى دور بنت ذوات دلوعة بتتدلع على علشان تخليه يغازلها وهو ماشى مش واخد باله، ولأنى كنت مكسوفة لم اقنعه بأدائى، ولأنى كنت لسة مش متودكة زى دلوقتى، فأحس الريحانى بى وقال لى طب ورينى ازاى واحدة بنت بلد بملاية لف بتقابل جوزها اللى سابها وراح اتجوز عليها واول مرة تشوفه بعد جوازه،

مارى منيب

تقول مارى منيب: أقولكم الحق الوقت ده كان جوزى فوزى منيب سايبنى وراح اتجوز واحدة تانية وانا من جوايا باغلى غليان ومش عارفة أفش غلى ازاى، ماصدقت الريحانى طلب منى المشهد الا ونسيت كسوفى وخجلى ورحت مفتوحة كأنى بلاعة، وكأنى بالعة مش بس راديو لأ محطة اذاعة بحالها، وردحت ردح للست اللى مش شايفاها ولا هياش قدامى، خلصت وصلة الردح واتفتحت فى العياط، فى اليوم ده اصبحت عضوة فى فرقة الريحانى وربنا مايجيب اليوم اللى يخلينى انركها ابدا.

تفضل ان يرجع اولادها صغارا

وتستكمل مارى منيب: اما اليوم اللى احب انه يرجع تانى علشان اقدر اغير اللى حصل فيه، فهو اليوم اللى ولادى كبروا فيه، فضلت اراعيهم وأربيهم واقول لهم يارب تكبروا ياحبايبى، امتى اشوفكم ياحبايبى قدام عينى مده رجالة وستات متستتين فى بيوتكم وافرح بيكم واملا عينيا باولادكم واولاد اولادكم، واتارى اللى باتمناه طلع مش ولابد، كبروا العيال بصحيح وكترت مشاكلهم وبعد ما كنت عاوزة استريح لقيتنى شايلة هم كل واحدة يعنى جوزوها تتاخر جابت لى دا راخر، واصبحت عاملة زى ام الهموم..وهو ده بقه اليوم اللى اتمنى لو يرجع يتعاد تانى عشان اغير اللى حصل فيه واخلى ولادى وبناتى يرجعوا كتاكيت من تانى على الاقل اصغر اما كمان زيهم.

