18 حجم الخط

علقت بريطانيا اليوم الثلاثاء على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إعادة أرخبيل تشاجوس الذي يؤوي قاعدة عسكرية أمريكية بريطانية إلى جزيرة موريشيوس.

بريطانيا ترد على تصريحات ترامب بشأن أرخبيل تشاجوس

وقالت الحكومة البريطانية في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: إن الاتفاق يضمن أمن عمليات القاعدة الأمريكية البريطانية المشتركة في دييجو جارسيا لأجيال، بفضل بنود قوية تقضي بالحفاظ على قدراتها الفريدة وإبقاء أعدائنا في الخارج”.

ترامب يهاجم بريطانيا بسبب أرخبيل تشاجوس

وأكدت لندن، أن الاتفاق الذي وقّعته مع موريشيوس لقي ترحيبا علنيا من الولايات المتحدة وأستراليا وكل الحلفاء الآخرين في العيون الخمس، في إشارة إلى التحالف الاستخباراتي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء كتب ترامب على منصته تروث سوشال أن “تخلي المملكة المتحدة عن أرض بالغة الأهمية عمل ينم عن حماقة كبرى، وهو سبب آخر ضمن سلسلة طويلة جدا من الأسباب المرتبطة بالأمن القومي التي تحتم الاستحواذ على جرينلاند”.

وتابع “في خطوة مذهلة، تخطط المملكة المتحدة، حليفتنا في الحلف الأطلسي، حاليا لتسليم جزيرة دييغو غارسيا، حيث موقع قاعدة عسكرية أمريكية حيوية، إلى موريشيوس، وذلك بلا سبب إطلاقا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.