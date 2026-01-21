الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بريطانيا ترد على تصريحات ترامب بشأن أرخبيل تشاجوس

ترامب
ترامب
18 حجم الخط

 علقت بريطانيا اليوم الثلاثاء على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إعادة أرخبيل تشاجوس الذي يؤوي قاعدة عسكرية أمريكية بريطانية إلى جزيرة موريشيوس.

 

بريطانيا ترد على تصريحات ترامب بشأن أرخبيل تشاجوس

 وقالت الحكومة البريطانية في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: إن الاتفاق يضمن أمن عمليات القاعدة الأمريكية البريطانية المشتركة في دييجو جارسيا لأجيال، بفضل بنود قوية تقضي بالحفاظ على قدراتها الفريدة وإبقاء أعدائنا في الخارج”.

ترامب يهاجم بريطانيا بسبب أرخبيل تشاجوس

وأكدت لندن،  أن الاتفاق الذي وقّعته  مع  موريشيوس  لقي ترحيبا علنيا من الولايات المتحدة وأستراليا وكل الحلفاء الآخرين في العيون الخمس، في إشارة إلى التحالف الاستخباراتي الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء كتب ترامب على منصته تروث سوشال أن “تخلي المملكة المتحدة عن أرض بالغة الأهمية عمل ينم عن حماقة كبرى، وهو سبب آخر ضمن سلسلة طويلة جدا من الأسباب المرتبطة بالأمن القومي التي تحتم الاستحواذ على جرينلاند”.

وتابع “في خطوة مذهلة، تخطط المملكة المتحدة، حليفتنا في الحلف الأطلسي، حاليا لتسليم جزيرة دييغو غارسيا، حيث موقع قاعدة عسكرية أمريكية حيوية، إلى موريشيوس، وذلك بلا سبب إطلاقا”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بريطانيا أرخبيل تشاجوس موريشيوس ترامب لندن

مواد متعلقة

خبير بحلف الناتو عن ترامب: الراجل ده محتاج العالم يثور ضده ويحجر عليه

رئيس وزراء بريطانيا: أي قرار بشأن جرينلاند يجب أن يصدر عن الدنمارك وجرينلاند

الدفاع البريطانية: لندن تخصص 200 مليون جنيه للتحضير لنشر قوات في أوكرانيا
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم على دورتموند 2-0 في الشوط الأول

آرسنال يتقدم على إنتر ميلان 2-1 في شوط أول مثير

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

آرسنال يضرب إنتر ميلان بثلاثية ويواصل صدارة مرحلة الدوري بأبطال أوروبا (صور)

تضارب في أرقام وزارة الثقافة وراء اختفاء أكثر من 400 دار نشر بمعرض القاهرة للكتاب

الموت يفجع الفنانة بشرى

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يعقد اجتماعا مع رئيس شعبة المخابز

توتنهام يضرب دورتموند بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم هدم المنزل في المنام وعلاقته بضياع فرص مهمة

موعد الأيام البيض من شهر شعبان 2026

وزير الأوقاف لأصحاب المهن: العمل والعمران ثلثي الدين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية