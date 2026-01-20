"الناشرين العرب" يطلق مبادرة لمكافحة القرصنة وتزوير الكتب

18 حجم الخط

أعلن اتحاد الناشرين العرب عن إطلاق مبادرة توعوية شاملة تستهدف مناهضة القرصنة والتصدي لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية قطاع النشر وضمان استدامة العمل الإبداعي والتنوع الثقافي في العالم العربي.

مبادرة الناشرين العرب ضد القرصنة وانتهاك حقوق الملكية

وأكد الاتحاد في بيانه أن حقوق الملكية الفكرية والأدبية تعد الركيزة الأساسية التي يستند إليها المبدعون لتقديم أعمال مبتكرة، حيث تمنح صاحبها الحق المشروع في التصرف بمنتجه وترويجه، مما يخلق بيئة محفزة للنمو الاقتصادي والثقافي، وأشار البيان إلى أن غياب هذه الحماية يهدد منظومة الإبداع برمتها.

وسلطت المبادرة الضوء على التحديات الجسيمة التي يواجهها القطاع نتيجة تفشي ظاهرة القرصنة والتقليد، مؤكدة أنها تؤدي إلى إهدار حقوق المؤلفين والناشرين المادية والأدبية عبر نسخ الأعمال وبيعها دون إذن قانوني.

وأوضح الاتحاد أن تزوير الكتب لا يقتصر ضرره على الخسائر المالية فحسب، بل يمتد ليشمل نشر معلومات مغلوطة وغير موثوقة، مما يقلل من قيمة المنتج الأصلي ويهدد استمرارية المؤسسات الثقافية.

وفي إطار الخطوات التنفيذية للمبادرة، قرر اتحاد الناشرين العرب توزيع ملصقات توعوية على كافة أعضائه، ليتم وضعها في أماكن بارزة داخل أجنحتهم في معارض الكتاب المختلفة وعلى رأسها القاهرة الدولى للكتاب، وتهدف هذه الخطوة إلى تعريف الزوار بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية وخطورة التعامل مع النسخ المزورة، سعيا لترسيخ ثقافة الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع.

واختتم الاتحاد بيانه بتوجيه نداء عاجل إلى كافة الناشرين العرب بضرورة التعاون الوثيق لإنجاح هذه المبادرة، مشددا على أن التكاتف هو السبيل الوحيد للتصدي لهذه الآفة التي تنهش في جسد صناعة النشر العربي وتعيق تطورها.

