"الناشرين العرب" يعلن القائمة القصيرة لجائزة عبدالعزيز المنصور

أعلن اتحاد الناشرين العرب عن القائمة القصيرة لجائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور للناشر العربي في دورتها السابعة لعام 2025، التي خصصت هذا العام لأدب اليافعين، وكانت تفاصيلها قد أُعلنت في شهر يونيو الماضي.

وتأتي هذه الدورة لتأكيد الأهمية الكبيرة لأدب اليافعين في تنمية القيم والمهارات لدى النشء، كما تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه دور النشر في دعم الإبداع الأدبي لهذه الفئة العمرية والتشجيع على تقديم أعمال متميزة تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم.

وشهدت الجائزة مشاركة واسعة من دور النشر العربية الرائدة، وتميزت القائمة القصيرة بتشكيلة من الأعمال الأدبية التي نالت استحسان لجنة التحكيم.

القائمة القصير لجائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور

وقد قررت اللجنة أن تضم القائمة القصيرة، مرتبة ترتيب أبجدي حسب اسم الناشر، خمسة أعمال روائية هي:

رواية "11 نقطة" للكاتبة يمام خرتش والرسامة ميادة مسعد (أرجوحة للنشر والتوزيع - مصر)

رواية "لغز اللافندر" للكاتبة عبير عادل كمال الدين والرسامة سماء الشبوط (دار الياسمين للنشر والتوزيع - الأردن)

رواية "جدتي والديناصورات" للكاتب ايمن عبد الحميد والرسامة فاطمة ماضي (دار نهضة مصر - مصر)

رواية "من العين إلى القلب" للكاتبة تسنيم الحبيب والرسام يوسف العبد الله (منشورات تكوين - الكويت)

رواية "الجدة آشري" للكاتبة فاطمة المعدول والرسام عبد الرحمن بكر (نور المعارف للنشر والتوزيع - مصر).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.