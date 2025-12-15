الإثنين 15 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

اتحاد الناشرين العرب ينعى وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب

الدكتور محمد صابر
الدكتور محمد صابر عرب، فيتو
نعى اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، والذي وافته المنية أمسِ الأحد 14 ديسمبر بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الثقافة المصرية والعربية.

وقال الاتحاد في بيانه: “واتحاد الناشرين العرب يتقدم بعزاء واجب إلى كل آل عرب والمثقفين والناشرين والعاملين بقطاع الثقافة والنشر والتعليم في مصر والعالم العربي، فإنه يدعو الله لهم ولنا جميعًا أن يلهمنا الصبر والسُّلوان، فقد كان الراحل رجلًا خلوقًا مِهنِيًّا ذا أيادٍ بيضاء”. 

وتابع البيان: “إنَّ فقدنا نحن اتحاد الناشرين العرب لرائد من رواد الثقافة والنشر لمُصابٌ أليم، حيث عُرف الفقيد بإسهاماته في مجالات الثقافة ونشر الكتب لعقود طويلة، كما قدَّم خدمات جليلة لاتحاد الناشرين العرب على مدار سنوات عديدة، ما جعله شخصية مرموقة تحظى بحب واحترام واسع بين المثقفين والناشرين، رحم الله الفقيد رحمةً واسعةً وأسكنه الفردوس الأعلى”.

الدكتور محمد صابر عرب

وشغل الراحل منصب وزارة الثقافة في ثلاث حكومات متعاقبة، وكان أستاذًا للتاريخ الحديث بجامعة الأزهر، كما ترأَّس عددًا من الكيانات الثقافية، من بينها: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، كما تولى منصب رئيس مكتب النادي العربي للمعلومات - مكتب القاهرة. 

وأثرى الدكتور محمد صابر عرب المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات القيمة في التاريخ والسياسة والفكر، وساهم بكتاباته في العديد من الدوريات الأكاديمية والصحف والمجلات المصرية والعربية على مدى أربعة عقود، وناقش وأشرف على مئات الرسائل المُقدَّمة لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية والعربية، كما حصل الراحل على العديد من الجوائز، منها: جائزة النيل في العلوم الاجتماعية عام 2024، درع الكمال الثقافي من الحكومة الجزائرية 2018، جائزة الدولة التقديرية 2012، كما اختير شخصية العام الثقافية في معرض الشارقة الدولي للكتاب عام 2017.

