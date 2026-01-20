الثلاثاء 20 يناير 2026
اقتصاد

أيمن الجميل: متفائلون بخطط الدولة لإعادة هيكلة الديون الخارجية واستبدالها بشراكات واستثمارات جديدة

أيمن الجميل
أيمن الجميل
قال رجل الأعمال أيمن الجميل: إن خطة الدولة المصرية لخفض مستويات الديون الخارجية باستخدام أدوات غير تقليدية مثل الشركات والأسهم فى شركات تمتلك أصولا استثمارية ناجحة، تدعو للتفاؤل، خاصة وأنها تستهدف تقليل الأرقام المخصصة لخدمة الدين، مع التوجه لتعظيم قيمة الأصول، بما يحافظ على كفاءة إدارة الأصول وتعظيم قيمتها الاقتصادية، ويدعم الاستقرار المالي ويعزز ثقة المؤسسات المحلية والدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي.

 

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خفض الديون الخارجية بالتوافق مع أحدث المعايير والسياسات المالية الدولية، من خلال إنشاء شركة جديدة يتم نقل أصول حكومية جيدة وقابلة للتطوير إليها، على أن تحصل الجهات التي تنفذ مبادلة الدين على أسهم مباشرة في الشركة بدلًا من المديونيات المستحقة لها، إجراء يحقق توازنًا بين خفض الدين الخارجى وتعظيم الاستفادة من الأصول، ويسهم في تحسين مؤشرات الاستدامة المالية على المدى المتوسط.

 

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن إجراءات تحويل الديون الخارجية إلى شراكات وفرص للاستثمار، خطة مبتكرة لتحقيق مجموعة من الأهداف الإيجابية التى تعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى، خاصة وأن الشراكات المقترحة مع الجهات المدينة، تتمثل فى كيانات اقتصادية وطنية عملاقة وناجحة وتحقق أرباحا، مثل الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهيئة قناة السويس، كما تتضمن أيضا شراكات من مستثمرين مصريين يمثلون القطاع الخاص.

 

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل إن الجيد فى خطط الدولة المصرية لخفض مستويات الدين الخارجى والأرقام المخصصة لخدمة الدين، أن تأثيرها سريع وفورى على الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد وخفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة وزيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، مشيرا إلى أن توجه الدولة أيضا إلى حل مشكلة الديون السريعة واستبدالها بشراكات أو إطالة عمر الديون، يعمل على توسيع قاعدة المستثمرين وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية لتخفيض تكلفة خدمة الدين.

