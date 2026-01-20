الثلاثاء 20 يناير 2026
أخبار مصر

الاستعداد لاحتفالية منحة علماء المستقبل بحضور رئيس الوزراء (صور)

احتفالية اطلاق منحة
احتفالية اطلاق منحة علماء المستقبل
تبدأ بعد قليل احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية، (منحة علماء المستقبل)، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم  رئيس الجمهورية، وبحضور  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، داخل مبني القبة التاريخي بجامعة القاهرة.

 

 ويشارك بالحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات وقيادات البنوك.

وتوافد على الحفل عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بالإضافة إلى مشاركة رئيس جامعة القاهرة ومجلس الجامعة.

معلومات عن منحة علماء المستقبل

و تأتى هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبنك المركزى، بهدف دعم الطلاب المتفوقين وذوى الهمم غير القادرين، ومنحهم فرص أكثر تكافؤًا فى التعليم العالى، عبر منحة كاملة تغطى المصروفات الدراسية والإعاشة خلال المرحلة الجامعية، بما يعزز مسارات التفوق ويقلص الفجوة بين القدرة المالية والحق فى التعليم.

