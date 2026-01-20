الأربعاء 21 يناير 2026
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

طقس الغد، فيتو
18 حجم الخط

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغريية ومناطق من الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

أمطار خفيفة ورياح وأتربة، تفاصيل حالة الطقس اليوم

انخفاض درجات الحرارة وشبورة صباحية، طقس المنيا اليوم الأحد 18 يناير 2026

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء وترتفع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ويسود طقس بارد نهارا على أغلب الأنحاء ودافئ على شمال الصعيد، بارد فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء.


حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  22

درجة الحرارة الصغرى: 05

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 13
  

