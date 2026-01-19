الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لزيارة قرية القصر الإسلامية ومنطقة المزوقة، “اعرف بلدك” تزور واحة الداخلة بالوادي الجديد

شباب اعرف بلدك، فيتو
شباب "اعرف بلدك"، فيتو
18 حجم الخط

وصل ثانى أفواج مبادرة “اعرف بلدك”، اليوم الإثنين، إلى مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بهدف تقريب التاريخ الواحاتي من الجمهور، وتمكين الزوار من رؤية الآثار مباشرة على أرض الواقع، والاستمتاع بجولة مليئة بالاكتشاف والمغامرة في قلب الصحراء الغربية، وكان فى استقبالهم محمد فكرى مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد.

 وأوضح مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الزيارة تضمنت برنامجًا متنوعًا ويشمل زيارة عدد من أهم المعالم الأثرية والسياحية بمدينة الداخلة، من بينها قرية القصر الإسلامية بما تمثله من قيمة تاريخية وتراثية، إلى جانب منطقة المزوقة الأثرية.

وصرّح فكري أن مبادرة “اعرف بلدك” تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب، وتعريفهم بالمقومات السياحية والتاريخية للمحافظات المصرية، بما يسهم في تنمية وعيهم الوطني.

واحة الفرافرة تستقبل ثاني أفواج رحلات “إعرف بلدك”

هذا فيما زار شباب ثاني أفواج رحلات مبادرة “اعرف بلدك”، في وقت سابق من الاسبوع الجاري، عدد من المعالم السياحية والطبيعية بواحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى رأسها محمية الصحراء البيضاء، حيث تعرف المشاركون على طبيعتها الفريدة وتكويناتها الجيولوجية المميزة، وما تمثله من قيمة سياحية وبيئية هامة.

هذا فقد إستقبلت واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، ثاني أفواج رحلات مبادرة “اعرف بلدك”، خلال الفترة من 17 حتى 22 يناير 2026، بمشاركة ٥٠ شابًا وفتاة وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب،

وقال محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن رحلات مبادرة “اعرف بلدك” تمثل أهمية كبيرة في تعريف الشباب بالمقومات السياحية والحضارية التي تمتلكها مصر، وتسهم في تنمية الوعي الوطني وتعزيز روح الانتماء والفخر بالوطن، فضلًا عن إتاحة الفرصة للشباب لاكتساب خبرات ومعارف جديدة من خلال التفاعل المباشر مع الطبيعة والتراث المصري.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشباب والرياضة بالوادي الجديد الصحراء الغربية المعالم الأثرية والسياحية الوادى الجديد قيمة تاريخية محافظة الوادى الجديد
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

الدوري الإيطالي، كومو يتقدم على لاتسيو بثنائية في الشوط الأول

مسلسلات رمضان 2026، قناة ON تطرح برومو جديدا لـ "علي كلاي" (فيديو)

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية استولوا على مستندات من الشهر العقاري

رئيس شركة مياه بني سويف تتابع أعمال تجديد محطة صرف ننا بإهناسيا

وفاة مشجع سنغالي بطعنات في المغرب بعد نهائي أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، سيرة ابن الفارض وأشعاره

الأوقاف: مؤتمر المهن في الإسلام رسالة مصر للعالم

ما حكم استعمال الموظف معلومات الشركة في المصلحة الخاصة؟ المفتي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية