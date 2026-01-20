الثلاثاء 20 يناير 2026
انخفاض النترات 1210 جنيهات وارتفاع اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الثلاثاء تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا التباين في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 22762 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 1210 جنيهات.

النطاق السعري: من 13500 إلى 27 ألف جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 12848 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 381 جنيها.

النطاق السعري: من 4700 إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 19151 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 584 جنيها.

النطاق السعري: من 10200  إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24125 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 642 جنيها.

النطاق السعري: من 20 ألف إلى 27 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 12776 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 901 جنيه.

النطاق السعري: من 4800 إلى 25 ألف جنيه للطن.

الجريدة الرسمية