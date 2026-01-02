تفاصيل الاجتماع الدوري لمجلس مستشفيات جامعة القاهرة لشهر ديسمبر 2025

18 حجم الخط

عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة اجتماعه الدوري لشهر ديسمبر 2025، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبحضور الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، ونواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري المستشفيات، إلى جانب الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وعدد من القيادات الطبية والإدارية.

واستهل الدكتور حسام صلاح الاجتماع بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة العام الميلادي الجديد 2026 موجها التهنئة إلى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة وكافة منتسبي كلية طب قصرالعيني ومستشفياتها، متمنيًا استمرار مسيرة التطوير والعمل المؤسسي خلال المرحلة المقبلة.

تفعيل مجالس الوحدات ذات الطابع الخاص

وأقر الدكتور حسام صلاح خلال الاجتماع حزمة من القرارات التنظيمية، في مقدمتها تفعيل مجالس الوحدات ذات الطابع الخاص الحالية لحين تجديد تشكيلها، إلى جانب إلزام مديري المستشفيات بعقد اجتماعات دورية شهرية مع مديري الإدارات المختلفة، لمتابعة سير العمل والوقوف على أوضاع كل إدارة، والعمل على تذليل العقبات وسرعة حل المشكلات، على أن يتم إعداد تقارير دورية عن تلك الاجتماعات ورفع ما تسفر عنه إلى المدير التنفيذي للمستشفيات الدكتور حسام حسني.

كما أكد الدكتور حسام صلاح خلال حديثه، أنه لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية داخل قصر العيني، مشددًا على استمرار البرامج التعليمية والتدريبية المعتمدة وفق القواعد المنظمة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسام حسني استقبال قصر العيني وفدًا رسميًا رفيع المستوى من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، برفقة الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، مشيرًا إلى أن الزيارة جاءت تقديرًا للدور التاريخي لكلية طب قصر العيني الممتد لأكثر من مائتي عام في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي والخدمة الإكلينيكية، وما تمتلكه الكلية من بنية تحتية طبية وتعليمية متقدمة.

وفي تعليق له على الزيارة، أكد الدكتور حسام حسني أن هذه الزيارة تعكس الثقة الإقليمية والدولية في منظومة قصر العيني، وتسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير برامج التدريب الطبي ورفع كفاءة الكوادر الصحية وفق أحدث المعايير.

كما استعرض المدير التنفيذي خلال المجلس أحدث أعمال التطوير والتجديد بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، والتي شملت تطوير عدد من الوحدات والخدمات الطبية، من بينها وحدات رعاية الأمراض الصدرية، وأمراض المخ والأعصاب، ووحدة الروماتيزم والتأهيل والعلاج الطبيعي، ومركز فحوصات الطب الرياضي، وجناح الإقامة المميز، بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه، إلى جانب تطوير غرفة عمليات الأمن ووحدة مراقبة الكاميرات التي تضم أكثر من 400 كاميرا لتأمين المستشفى بالكامل، وقد قام بافتتاح هذه المشروعات الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

واستعرض المجلس زيارة الوفد الياباني إلى مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي «أبو الريش الياباني»، في إطار تجديد العهد المصري–الياباني لدعم وتطوير الرعاية الصحية للأطفال.

افتتاح معمل قساطر مركز رعايات الحالات الحرجة

كما تناول الاجتماع استعراض افتتاح معمل قساطر مركز رعايات الحالات الحرجة ومحطة الكهرباء S4، ضمن مشروعات التحديث والتطوير للبنية التحتية لمنشآت الجامعة ومستشفياتها، بتكلفة إجمالية بلغت 68 مليون جنيه، والتي افتتحها الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة.

واستعرض المجلس برنامج تدريب معايير الرعاية الصحية العقلية بمستشفى الطب النفسي ومكافحة الإدمان، في إطار استقبال المستشفى وفدًا من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث تضمن البرنامج التدريب على نظم الاعتماد، ومتطلبات السلامة، والرعاية المرتكزة على

المريض، وإدارة الأدوية، واستمرارية وانتقال الرعاية الصحية.

كما استعرض المجلس زيارة وفد لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية إلى مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، والتي هدفت إلى تبادل الخبرات وبحث فرص التعاون والشراكة المستقبلية في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي.

ووافق المجلس على تعميم ECMO Card على جميع وحدات الرعاية المعنية بالمستشفيات، كدليل إرشادي لتعريف الأقسام المختلفة بالمرضى المحتاجين لخدمة الإيكمو، وتوحيد آليات التعامل الأولي مع الحالات المرشحة لتلقي هذه الخدمة الحيوية.

وناقش المجلس إدراج وحدة الإبراشي للموجات الصوتية بمستشفى الأمراض الباطنة كمركز تدريب معتمد للموجات الصوتية على الأمعاء، ضمن برنامج التدريب التابع للجمعية الدولية للموجات الصوتية، بما يسهم في دعم التدريب الإكلينيكي المتخصص، ورفع كفاءة الأطباء في استخدام تقنيات التشخيص غير التدخلية، وتعزيز مكانة قصر العيني كمركز إقليمي للتدريب الطبي المتقدم.

نسب إشغال مستشفيات قصر العيني

كما استعرض المجلس نسب إشغال مستشفيات قصر العيني، حيث شدد الدكتور حسام صلاح على أهمية المتابعة الدورية لضمان كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمات الطبية، مع وضع خطط مرنة لتوزيع المرضى واستغلال الموارد المتاحة على النحو الأمثل.

واستعرض المدير التنفيذى للمستشفيات عدد العمليات الجراحية التى تم إجراؤها ضمن المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار عن الشهر السابق التي تعتبر أعلى نسب إنجاز قدمتها مستشفى خلال الشهر السابق

وأكد عميد الكلية أهمية زيادة نسب إجراء العمليات الجراحية الحرجة، مما يساهم في تقليل قوائم الانتظار بشكل ملحوظ وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة.

واستعرض المجلس كذلك توافر المخزون الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأن المخزون كافٍ ويغطي احتياجات المستشفيات لمدة ستة أشهر، بما يضمن انتظام العمل الطبي دون أي معوقات.

ووافق المجلس على التبرعات المقدمة للمستشفيات خلال الفترة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.