30 يوم على رمضان، اليوم غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريا

18 حجم الخط

يبدأ اليوم الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا، حيث استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن عشر من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر شعبان لعام 1447هـ

وأشارت الدار أنه قد تحقق لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلال شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

دار الإفتاء تعلن غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رجب لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا، وأن اليوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا.



وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدم الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعيا اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.