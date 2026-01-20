المستشار هشام بدوي يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية

18 حجم الخط

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، المستشار محمد الشناوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له للتهنئة بمناسبة نيله ثقة أعضاء المجلس وانتخابه رئيسًا لمجلس النواب.

استقبال رئيس هيئة النيابة الإدارية في مجلس النواب

وخلال اللقاء، أعرب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن خالص تمنياته للمستشار هشام بدوي، بالتوفيق والسداد في منصب رئيس مجلس النواب.

دور مجلس النواب في إرساء دعائم التشريع

وأكد المستشار محمد الشناوى على الدور المحوري الذي يلعبه مجلس النواب في إرساء دعائم التشريع والديمقراطية، مشيدًا بالتعاون الدائم بين الهيئة والمجلس في ضبط الأداء الإداري للدولة.

التعاون بين مجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي عن امتنانه وتقديره الكبير لهذه الزيارة والتهنئة الغالية، مؤكدًا على التعاون المثمر والبناء بين المجلس وهيئة النيابة الإدارية، بما يضمن تعزيز النزاهة والشفافية في الجهاز الإداري للدولة، وتطوير البنية التشريعية التي تدعم جهود الإصلاح الإداري، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يحقق طموحات الشعب المصري في جمهورية جديدة تقوم على سيادة القانون.

