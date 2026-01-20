رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي هشام بدوي لتهنئته بتوليه رئاسة مجلس النواب

18 حجم الخط

قام المستشارمحمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم بزيارة رسمية إلى مقر مجلس النواب، حيث التقى المستشار هشام بدوي؛ وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لمجلس النواب.

وصاحبه وفد رفيع المستوى ضم: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكى شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير – مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار محمد صلاح مهنا- مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة ياسمين الإسلامبولي - عضو الوحدة.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب

وكان في استقبال الوفد الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، والمستشار محمد عبد العليم كفافي - المستشار القانوني لرئيس المجلس.

وخلال اللقاء، أكد المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، على تقديره البالغ للدور الوطني والمحوري الذي يقوم به مجلس النواب في إرساء دعائم الدولة الديمقراطية وترسيخ مبادئ سيادة القانون، معربًا عن تمنياته للمستشار هشام بدوي - رئيس المجلس، بالتوفيق والسداد في مهام منصبه الرفيع؛ بما يحقق صالح الوطن.

ومن جهته، عَبّرَ المستشار هشام بدوي، عن بالغ امتنانه وتقديره لهذه الزيارة الكريمة، والتهنئة المشرّفة، مشيدًا بالدور البالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية في حماية المال العام، ومكافحة الفساد، مؤكدا ما يجمع النيابة الإدارية ومجلس النواب من علاقات راسخة تقوم على التعاون البنّاء والاحترام المتبادل، بما يعزز سيادة القانون ويدعم دور مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا لحرص مؤسسات الدولة على توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك فيما بينها، بما يحقق تكامل الأدوار، ويُسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز استقرار وبناء الدولة.

وفي ختام اللقاء، قام المستشار محمد الشناوي، بإهداء المستشار هشام بدوي، درع النيابة الإدارية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

