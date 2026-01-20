هشام بدوي يستقبل النائب العام للتهنئة بمنصبه رئيسا لمجلس النواب

18 حجم الخط

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم الثلاثاء، المستشار محمد شوقي النائب العام، والوفد رفيع المستوى المرافق، لتقديم التهنئة له بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب.

استقبال النائب العام في مجلس النواب

وخلال اللقاء، أعرب المستشار النائب العام عن خالص تمنياته للمستشار هشام بدوي بالتوفيق والسداد في قيادة المؤسسة التشريعية، مشيدًا بالخبرة القانونية والقضائية الكبيرة التي يتمتع بها، والتي ستثري العمل التشريعي والرقابي في المرحلة المقبلة.

التنسيق بين السلطة التشريعية والقضائية

من جانبه أعرب المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عن عميق امتنانه وتقديره البالغ لهذه الزيارة والتهنئة الكريمة، مؤكدًا أنها تعكس روح التقدير المتبادل بين المؤسسة التشريعية والمنظومة القضائية.

التعاون بين مجلس النواب والنيابة العامة

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية التعاون المثمر والبناء بين مجلس النواب والنيابة العامة، موضحًا أن التنسيق بين السلطة التشريعية وجهات إنفاذ القانون والعدالة يمثل ركيزة أساسية لحماية حقوق المواطنين، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات العصر ومصلحة الدولة المصرية.

