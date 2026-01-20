الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

هشام بدوي يستقبل النائب العام للتهنئة بمنصبه رئيسا لمجلس النواب

النائب العام في مجلس
النائب العام في مجلس النواب
18 حجم الخط

 استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم الثلاثاء، المستشار محمد شوقي النائب العام، والوفد رفيع المستوى المرافق، لتقديم التهنئة له بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب.

استقبال النائب العام في مجلس النواب 

وخلال اللقاء، أعرب المستشار النائب العام عن خالص تمنياته للمستشار هشام بدوي بالتوفيق والسداد في قيادة المؤسسة التشريعية، مشيدًا بالخبرة القانونية والقضائية الكبيرة التي يتمتع بها، والتي ستثري العمل التشريعي والرقابي في المرحلة المقبلة.

التنسيق بين السلطة التشريعية والقضائية

من جانبه أعرب المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عن عميق امتنانه وتقديره البالغ لهذه الزيارة والتهنئة الكريمة، مؤكدًا أنها تعكس روح التقدير المتبادل بين المؤسسة التشريعية والمنظومة القضائية.

التعاون بين مجلس النواب والنيابة العامة 

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية التعاون المثمر والبناء بين مجلس النواب والنيابة العامة، موضحًا أن التنسيق بين السلطة التشريعية وجهات إنفاذ القانون والعدالة يمثل ركيزة أساسية لحماية حقوق المواطنين، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات العصر ومصلحة الدولة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هشام بدوي المستشار هشام بدوي النواب مجلس النواب النائب العام

مواد متعلقة

رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي هشام بدوي لتهنئته بتوليه رئاسة مجلس النواب

المستشار هشام بدوي يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية

رئيس نقل النواب: استقرار الملاحة بقناة السويس ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري

منحة يابانية لتوفير أحدث سفينة دعم غوص لقناة السويس، ونقل النواب: إضافة نوعية

ads

الأكثر قراءة

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

الرئاسة: السيسي يلتقي ترامب في دافوس

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

السكك الحديدية تعتزم تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة - أسوان

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في حلوان

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تراث المدرسة الأشعرية، "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية