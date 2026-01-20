رئيس نقل النواب: استقرار الملاحة بقناة السويس ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري

18 حجم الخط

وجه النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر إلى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على جهود الهيئة في تعزيز استقرار الملاحة البحرية بالقناة.

رئيس جمهورية مصر العربية

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المنعقد اليوم الثلاثاء، والتي تشهد مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع "توفير سفينة دعم الغوص" بقيمة 3.478 مليار ين ياباني.

وقال وحيد قرقر، إن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية أسهمت في تعافي حركة الملاحة في النصف الثاني من 2025، لافتا إلي أهمية استقرار المنطقة البحرية في البحر الأحمر، لما له من أثر مباشر على حركة المرور البحري وإيرادات قناة السويس.

استقرار الملاحة

وأشار رئيس لجنة النقل إلى أن استمرار استقرار الملاحة ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري، ويسهم في تعزيز مكانة القناة كممر دولي حيوي، داعيا إلى مواصلة الجهود لضمان استدامة تشغيل القناة بكفاءة وأمان.

