تعرف على ترتيب المرشحين في انتخابات رئاسة حزب الوفد

انسحب عدد من المرشحين من انتخابات رئاسة حزب الوفد بعد تقديم أوراق ترشحهم على رئاسة الحزب منذ عدة أيام بمقر الحزب الرئيسى فى منطقة الدقى وسدادهم رسوم الترشح المقدرة بـ 100 ألف جنيه كتبرع للحزب.

وأصبح المرشحون فى انتخابات رئاسة حزب الوفد بعد التنازلات كالتالي:

١-السيد البدوي شحاتة، وشهرته السيد البدوي

٢-حمدي عبد الوهاب عبد الوهاب محمد قوطة، وشهرته حمدي قوطة

٣-عصام محمد عبد الحميد الصباحي، وشهرته عصام الصباحي

٤-هاني صلاح محمد سري الدين، وشهرته هاني سري الدين

ومن المنسحبين أو المتنازلين عن الترشح المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق والدكتور ياسر حسان أمين الصندوق بحزب الوفد، وعيد هيكل القيادى فى حزب الوفد، حيث أعلنوا رسميا التنازل عن الترشح.

جدير بالذكر أن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقمي 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًّا من: النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

