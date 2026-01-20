الثلاثاء 20 يناير 2026
اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد السباحة تعقد اجتماعا غدا

تعقد اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد السباحة برئاسة المهندس خالد جميل سعد الله، اجتماعا هاما غدا الأربعاء بمقر الاتحاد في مدينة نصر، لمناقشة عدد من الموضوعات الفنية والإدارية بالاتحاد.

ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع مناقشة ضوابط وشروط ومعايير إقامة بطولات النشاط المحلي، بما يضمن سلامة جميع اللاعبين المشاركين، وكافة عناصر المنظومة، بالإضافة لملفات أخرى.

قرارات هامة في الاجتماع الأول

وكانت لجنة اتحاد السباحة قد عقدت اجتماعها الأول مؤخرا وشهد اتخاذ عدد من القرارات الهامة، جاءت كالتالي:

  • تكليف خالد جميل رئيس اللجنة المؤقتة وخالد عمر أمين الصندوق بإعادة هيكلة المنظومة المالية والإدارية بكافة إدارات الاتحاد المصري للسباحة.
  • الموافقة على تشكيل الجهاز الفني لكرة الماء الذي سيشارك في كأس العالم المقبل لفئة 16 و18 عامًا، على أن يكون رئيس الجهاز والمدير الفني للمنتخبات القومية كابتن أشرف منصور، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للمدربين لكرة الماء، فيما يظل الجهاز الفني للسباحة التوقيعية للكبار دون تغيير، مع توجيه الشكر للجهاز الفني للناشئين على جهوده.
  • تكليف كل من المهندس خالد سعد الله وخالد عمر بتشكيل الجهاز الفني للغطس، مع استمرار الأجهزة الفنية للسباحة القصيرة والطويلة، واستمرار الجهازين وخططهم الفنية للسباحين فريدة عثمان وعبد الرحمن سامح في السباحة القصيرة.
  • تكليف الدكتور صلاح منسي ومريم موافي بالإشراف على منتخبات السباحة القصيرة ومسابقاتها مع استمرار الخطة الفنية لفريدة عثمان وعبد الرحمن سامح، وإعادة دراسة الخطة الفنية للمنتخبات الوطنية وعرضها على المجلس في الجلسة القادمة.
  • تكليف الدكتور صلاح منسي والدكتور مروان العمراوي بالإشراف على المنتخبات والمسابقات، مع إعادة دراسة الخطة الفنية وعرضها على المجلس في الجلسة القادمة.

