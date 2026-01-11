الأحد 11 يناير 2026
غدا، لجنة السباحة تعقد أول اجتماعاتها بمقر الاتحاد

خالد سعد الله رئيس
خالد سعد الله رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد السباحة
اتحاد السباحة، تعقد اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد السباحة برئاسة المهندس خالد جميل أول اجتماع لها غدا الإثنين بمقر الاتحاد المصري، في مبنى الاتحادات باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التي تخص الاتحاد المصري للسباحة، وأيضا جدول بطولات الموسم المحلي واشتراطات الأمن والسلامة داخل البطولات.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية، وذلك في ضوء انتهاء التنسيق الذي تم خلال الفترة الماضية بين الوزارة وبين الاتحاد الدولي لألعاب الماء.

وتضمن تشكيل اللجنة كلا من: المهندس خالد جميل رئيسا والدكتور صلاح مصطفى منسي نائبا والدكتور أسامة أحمد مختار سكرتيرا عاما وخالد عمر أمينا للصندوق، وعضوية كل من: مريم محمد والدكتور مروان أحمد علي الغمراوي وهبة الله علاء.

الاتحاد الدولي لألعاب الماء

وشهدت الفترة الماضية تنسيقا قانونيا وإداريا بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لألعاب الماء شمل كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية، وذلك في ضوء حرص الوزارة على إنهاء كافة قراراتها وإجراءاتها الإدارية بما يحفظ كافة الحقوق المتعلقة بالواقعة التى تعرضت لها أسرة السباحة المصرية وفقدانها أحد أبطالها الواعدين الابن الشهيد يوسف محمد عبد الملك رحمه الله وطيب ثراه.

وتعمل الوزارة فى اضطلاعها بالإشراف على الاتحادات الرياضية نحو إحكام رقابتها فى إطار قانوني وإداري يضمن استقرارها كمؤسسات رياضية وعدم تعرضها لأي من أشكال الإيقاف الدولي مراعاة اللوائح والمواثيق الدولية وعدم التأثير على الرياضيين ومشاركاتهم بمختلف المنافسات الرياضية القارية والدولية.

