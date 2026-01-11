انتهاء أعمال تسليم وتسلم اللجنة المعينة لإدارة اتحاد السباحة

18 حجم الخط

اتحاد السباحة، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنه في ضوء قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية (اتحاد السباحة)، تم اليوم تنفيذ أعمال التسليم والتسلّم بين مجلس إدارة الاتحاد السابق واللجنة المؤقتة المشكلة بقرار وزاري.

وجرت أعمال التسليم والتسلّم بمقر اتحاد السباحة، وشملت كافة الملفات الإدارية والمالية والفنية، بما يضمن انتظام العمل داخل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، واستمرار تقديم الخدمات والأنشطة الرياضية دون تأثر، مع الحفاظ على مصالح اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن تنفيذ إجراءات التسليم والتسلّم يأتي استكمالًا للتنسيق القانوني والإداري الذي تم خلال الفترة الماضية مع الاتحاد الدولي لألعاب الماء، وبما يتوافق مع اللوائح والقوانين المنظمة، ويحقق الاستقرار المؤسسي للاتحاد.

وشددت الوزارة على استمرار دورها الإشرافي والرقابي على الاتحادات الرياضية في إطار قانوني يضمن حسن الإدارة، ويحافظ على مكانة الرياضة المصرية دوليًا، ويصون حقوق الأبطال الرياضيين ويكفل عدم تعرضهم لأي أضرار قد تؤثر على مشاركاتهم القارية والدولية.

أول قرار من رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد السباحة بعد تعيينه

فيما أكد المهندس خالد جميل رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد السباحة، أنه سيعقد اجتماعا هاما خلال الساعات المقبلة مع أعضاء اللجنة، من أجل تقدير الموقف الحالي لاتحاد السباحة وكافة فروع اللعبة.

وأضاف المهندس خالد جميل، أن الأمور ما زالت غامضة، وأن قرار التعيين جاء بشكل مفاجئ، وأن الساعات المقبلة ستشهد عمل مكثف من جانب جميع أعضاء اللجنة.

لجنة مؤقتة تدير اتحاد السباحة

وأصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية، وذلك في ضوء انتهاء التنسيق الذي تم خلال الفترة الماضية بين الوزارة وبين الاتحاد الدولي لألعاب الماء.

وتضمن تشكيل اللجنة كلا من: المهندس خالد جميل رئيسا والدكتور صلاح مصطفى منسي نائبا والدكتور أسامة أحمد مختار سكرتيرا عاما وخالد عمر أمينا للصندوق، وعضوية كل من: مريم محمد والدكتور مروان أحمد علي الغمراوي وهبة الله علاء.

الاتحاد الدولي لألعاب الماء

وشهدت الفترة الماضية تنسيقا قانونيا وإداريا بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لألعاب الماء شمل كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية، وذلك في ضوء حرص الوزارة على إنهاء كافة قراراتها وإجراءاتها الإدارية بما يحفظ كافة الحقوق المتعلقة بالواقعة التي تعرضت لها أسرة السباحة المصرية وفقدانها أحد أبطالها الواعدين يوسف محمد عبد الملك.

وتعمل الوزارة فى اضطلاعها بالإشراف على الاتحادات الرياضية نحو إحكام رقابتها فى إطار قانوني وإداري يضمن استقرارها كمؤسسات رياضية وعدم تعرضها لأي من أشكال الإيقاف الدولي مراعاة اللوائح والمواثيق الدولية وعدم التأثير على أبطالنا الرياضيين ومشاركاتهم بمختلف المنافسات الرياضية القارية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.