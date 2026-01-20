استاذ عبريات: هدم منشآت داخل مجمع "الأونروا" انتهاك إسرائيلى للقانون الدولى

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور،أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير بملف الصراع العربى الإسرائيلى، أن ما نفذته جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، من هدم منشآت داخل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس هو جريمة جديدة تضاف لسجل الجرائم الاسرائيلية وتثبت عجز القانون الدولى عن مواجهة إسرائيل بجرائمها وهذا الامر ليس ببعيد عما ترتكبه الولايات المتحدة الأمريكية فى فنزويلا وجرنيلاند

مهاجمة مكاتب الأونروا في القدس الشرقية

وأكد فى تصريح خاص لـ"فيتو" أن هذه الجرائم يتم ارتكابها رغم القانون الدولى والأعراف الدولية، فالجانب السرائيلى يستغل الانشغال فى غزة ويحاول تعويض خسارته بانتصارات رخيصة في الضفة الغربية، وابعاد المنظمة الدولية الأونروا ومهاجمة مكاتبها فى القدس الشرقية وهو أمر بالغ الخطورة ويقضى على حل الدولتين خاصة وأن هناك عشرات الدول تعترف بأقامة الدولة الفلسطينية بعد 7أكتوبر.

إسرائيل تسعى لتصفية القضية الفلسطينية

وواصل حديثه قائلا إن إسرائيل تسعى بشتى السبل لتصفية القضية الفلسطينية سواء بمنع المساعدات او الاستيلاء على مكاتب منظمة الأونروا أو تجميع الفلسطينيين فى الضفة الغربية فى تجمعات سكنية بعيدا عن الأراضى الزراعية تمهيدا لسيطرة المستوطنين من حركة كاخ التى كانت محظورة وفق القانون الإسرائيلى من هدم المبانى والاستيلاء على الأراضى برعاية رئيس الاستخبارات وحاليا هذه الحركة المتطرفة تسن القوانين وتتعالى على القانون الدولى، وهو الأمر الذى يستلزم فرض عقوبات على هذه البلطجة الإسرائيلية وعلى المجتمع الدولى القيام بمسئولياته.

