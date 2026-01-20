الثلاثاء 20 يناير 2026
المستشار هشام بدوي يستقبل رئيس ووكيلي مجلس الشيوخ

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي يستقبل رئيس ووكيلي مجلس الشيوخ
استقبل المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، يرافقه اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس فام وكيلي مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد عبد الغني أمين عام مجلس الشيوخ والمستشار عمرو يسري المستشار القانوني لرئيس مجلس الشيوخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش، وكيلي مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب. 
 

تهنئة رئيس مجلس النواب

 قدم رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة باسمه وبالنيابة عن نواب المجلس، للمستشار هشام بدوي، بمناسبه توليه منصب رئيس مجلس النواب، متمنيًا له التوفيق والسداد فى مهام عمله، مؤكدًا رغبة مجلس الشيوخ الصادقة فى دعم مجلس النواب فى أداء مهامه ضمن إطار من التعاون والتكامل لإنجاز المهام البرلمانية المنوطة بالمجلسين. 

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن امتنانه لزيارة رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له وعن تقديره لهذه التهنئة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقًا كاملًا بين مجلسي النواب والشيوخ وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى الدستور، على النحو الذي يحقق مصلحة الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ختام اللقاء، أهدى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، درع المجلس إلى المستشار هشام بدوي.

