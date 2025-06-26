كيف غير ظهور ريام كفارنة أحداث مسلسل آسر؟

لفتت الفنانة ريام كفارنة الأنظار بظهورها المفاجئ خلال أحداث مسلسل آسر بشخصية “جود” كما أنها أضافت بعدًا جديدًا للمسلسل بعدما تبين أنها ابنة الخال رستم جمال الدين، الرجل الغامض الذي طالما أدار خيوط اللعبة بدهاء وسيطرة مطلقة.

ظهور ريام كفارنة فى مسلسل آسر

لكن دخول “جود” إلى ساحة الصراع لم يكن عابرًا، بل جاء كعاصفة قلبت الموازين وكشفت هشاشة نفوذ والدها، فمنذ لحظة انكشاف هويتها، أصبحت “جود” نقطة ضعف رستم الوحيدة، الأمر الذي بدا واضحًا حين تلقى تهديدات بقتلها، ما جعله يفقد توازنه للمرة الأولى، ويتراجع عن قدرته المعتادة على التخطيط والمراوغة، ليلجأ إلى “آسر” في محاولة لحمايتها.

لكن التحول الأهم كان في موقف “جود” نفسها، بعدما اختارت الانضمام إلى جبهة راغب الملاح، في مواجهة مباشرة مع والدها، هذا الانقلاب المفاجئ رغبة منها في أن تعيش حياة طبيعية بعيدا عن عالم والدها الخطر سيؤثر كليا على مجرى الأحداث.

ففي مشهد محوري، ساعدت “جود” راغب في الهرب من الشرطة وكذلك من السايس وحملته في سيارتها إلى حيث يوجد والدها وابن راغب وحياة لتهدم مخطط كامل لوالدها لإذلال راغب، كما كشفت لراغب عن هويتها الحقيقية وتمنحه كارت ضغط بالغ الأهمية: نفسها، كورقة تُستخدم لإرباك والدها والتأثير على قراراته، ومن المتوقع أن يترك هذا القرار الجريء أصداءً كبيرة في الحلقات المقبلة من مسلسل آسر.

وريام كفارنة نجحت في تقديم أداء متوازن بين القوة والضعف، وجعلت من “جود” واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا في مسار الأحداث، بل قد تكون المفتاح الرئيسي في هزيمة رستم جمال الدين.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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