معلومات عن مرام علي بطلة مسلسل “سلمى”

تواصل الفنانة السورية مرام علي تحقيق حضور لافت في الدراما العربية، بعد مشاركتها في عدد من الأعمال التي لاقت إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل سلمى الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي والذي تقوم ببطولته، حيث تجسد شخصية سلمى الزوجة والأم التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد الاختفاء المفاجيء لزوجها.

معلومات لا تعرفها عن مرام علي

ولدت مرام علي في فبراير 1992، واكتشفها المخرج السوري نجدة أنزور، وكانت بدايتها عام 2011 من خلال مسلسلي تعب المشوار وشيفون الذي جسدت فيه شخصية ديالا التي لفتت الأنظار لموهبتها، وفي الأعوام التالية شاركت في مجموعة من الأعمال التي رسخت حضورها في الدراما السورية، منها بنات العيلة، وزنود الست 1 بدور هديل، وسوبر فاميلي بدور رزان، وفتت لعبت بشخصية فاتنة، وناطرين، قبل أن تواصل نجاحها في مسلسل وجوه وراء الوجوه بدور رانيا صفوان.

وفي عام 2015، ظهرت مرام علي في أكثر من عمل مميز، منها مسلسل بانتظار الياسمين بدور هبة، وفيلم أنا وأنت وأمي وأبي حيث قدمت شخصية عفاف، ومسلسل دامسكو، وفي العام التالي، قدمت دورًا مؤثرًا في وجع الصمت ومسلسل نص يوم الذي حظي بانتشار عربي واسع ومسلسل مدرسة الحب وغيرهم.

ولم تتوقف مسيرة مرام عند الدراما السورية، بل امتدت إلى الأعمال العربية المشتركة، حيث شاركت في عدد من المسلسلات التي جمعت نجومًا من مختلف الدول، أبرزها ذهاب وعودة، وعروس بيروت، واعترافات فاشونيستا، وعنبر 6 بجزأيه وغيرهم.

وفي عام 2023، لفتت الأنظار من جديد من خلال مشاركتها في مسلسل الخائن بدور تيا، حيث قدمت أداء ناضجًا عكس خبرتها الفنية وقدرتها على التنوع في الشخصيات بين الدراما الاجتماعية والرومانسية والنفسية، وتقدم حاليا مسلسل سلمى، حيث تلعب دور البطولة، وتعمل حاليًا على فيلم يحمل اسم الحارس ومسلسل اتنين قهوة مع الفنان أحمد فهمي وهو عمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج احمد عبد العاطى ومقرر عرضه في موسم الأوف سيزون.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل سلمى

ومسلسل سلمى هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، والذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه، وتدور أحداث النسخة العربية حول أم شابة تحاول تجاوز ماضيها المؤلم بعد اختفاء زوجها فجأة، وتحاول تأمين حياة كريمة لطفليها وسط تحديات الحياة.

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة، في قالب إنساني مشوق، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المجتمعات العربية.

أبطال مسلسل سلمى

ويضم مسلسل سلمى نخبة من ألمع نجوم لبنان وسوريا، في مقدمتهم: مرام علي، نيقولا معوض، ستيفاني عطا الله، نانسي خوري، رنا كرم، طوني عيسى، ناتاشا شوفاني، مجدي مشموشي، وسام صباغ، تقلا شمعون، فرح بيطار، نيكولا دانيال.

