تعرف على تفاصيل شخصية ريام كفارنة في مسلسل آسر

كشفت الحلقات الأخيرة من مسلسل آسر، في مفاجأة درامية قوية، عن شخصية جديدة وغامضة، وهي شخصية “جود” التي تجسدها الفنانة ريام كفارنة، والتي سرعان ما تحولت إلى محور صراع مركزي في الحبكة.

“جود” هي الابنة الخفية لـ”الخال رستم جمال الدين”، والتي ظل يخفي وجودها عن الأنظار لسنوات طويلة، وهي ابنته من الممثلة “سلمى”، وقد تربت جود في الظل، بعيدة عن الأضواء، وقررت أن تطلق على نفسها اسمًا مستعارًا هو “لونا”، وعملت ككاتبة، حيث ألفت كتابًا بعنوان “انتهاء الأسطورة”، هاجمت فيه والدها، دون ذكر صلة قرابتها به، وكشفت كثيرًا من أسراره، حيث أنها لم تكن تراه بطلًا كما يراه الآخرون، بل لا تعتبره أب جيد.

ومع الوقت اكتشف أعداء رستم وجود “جود”، وأدركوا أنها نقطة ضعفه الكبرى، فيسعون للتخلص منها بكل الطرق، وبينما يفشل رستم في إيجاد وسيلة لحمايتها، يتدخل “آسر”، الذي ينجح بخطة محكمة في إيهام الجميع بموت جود، حيث يجعلها ترتدي سترة واقية من الرصاص ويسمح للقاتل أن يأتي إليها ويتوهم أنه قتلها، ويُنقل خبر مقتلها عمدًا، ويُوضع شاهد قبر باسمها، بينما تبقى على قيد الحياة، ولكن في الخفاء، وفي ظل كل هذا تتقرب جود من والدها، ولقد منح ظهور “ريام كفارنة” في دور “جود” المسلسل بُعدًا نفسيًا وإنسانيًا عميقًا، وفتح بابًا جديدًا للأحداث.

من هي ريام كفارنة؟

ريام كفارنة هي ممثلة سورية، والدها هو المخرج والممثل المسرحي المعروف هشام كفارنة، ولقد بدأت مسيرتها الفنية في عام 2017، من خلال مشاركتها في مسلسلي “طوق البنات 4”، و"حكم الهوى".

وفي عام 2019، برزت بشكل أكبر من خلال أعمال درامية ناجحة، من بينها حرملك، سلاسل ذهب، وأثر الفراشة، كما كان أول أفلامها هو البحث عن جولييت الذي عُرض عام 2020.

حققت حضورًا لافتًا في مسلسل الثمن بشخصية نور، وهو العمل الذي نال نسب مشاهدة مرتفعة، فيما كان مسلسل صلة رحم الذي عرض في رمضان 2023 أولى تجاربها في الدراما المصرية، ويُعرض لها حاليًا مسلسل خطيئة أخيرة، إلى جانب ظهورها الجديد والمميز في مسلسل آسر.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.