الثلاثاء 20 يناير 2026
خارج الحدود

وسائل إعلام أمريكية: ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات بإيران إلى 4029 شخصا

إيران، فيتو
إيران، فيتو
قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، ومقرها الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء: إن حصيلة القتلى فى مظاهرات إيران، وصل إلى ما لا يقل عن 4029 شخصًا، وأضافت الوكالة أن أكثر من 26 ألف شخص قد تم اعتقالهم.

السلطات الإيرانية لم تعلن عن حصيلة واضحة للقتلى

وأوضحت أن القتلى شملوا 3786 متظاهرًا و180 من قوات الأمن، و28 طفلًا و35 شخصًا لم يكونوا يشاركون في التظاهر.

ولم تُعلن السلطات الإيرانية عن حصيلة واضحة للقتلى، مع أن المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، صرّح يوم السبت الماضي، بأن الاحتجاجات أسفرت عن مقتل "عدة آلاف" من الأشخاص، وحمّل الولايات المتحدة مسؤولية هذه الوفيات.

تل أبيب تتابع عن كثب وبتأهب كل التطورات المتعلقة بـ إيران

وعلى الجانب الأخر قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمة له أمام الكنيست أمس الإثنين: إن تل أبيب تتابع عن كثب وبتأهب كل التطورات المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف نتنياهو أنه إذا هاجمتنا إيران فلن يتخيل أحد حجم الرد الإسرائيلي على هذا الهجوم.

وأكد نتنياهو أمام الكنيست أنه "إذا ارتكبت إيران الخطأ وقامت بمهاجمتنا سنرد عليها بقوة كبيرة فإيران التي تعرفونها لم تعد موجودة"، وشدد على أن تل أبيب ستعمل بقوة لم يعرفها أحد من قبل.

ترامب: أمريكا أولًا

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، أرجعت جريدة "معاريف" الإسرائيلية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل -أو إلغاء- ضربة عسكرية مخططة ضد إيران إلى ما وصفته بـ"حساب بارد ودقيق للمخاطر في مقابل المكاسب"، مؤكدة أنه بنى سياسته على مبدأ "أمريكا أولًا".

