أوقاف الشرقية: افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 5,11 مليون جنيه

أكد الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، أنه فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله تم أمس الجمعة الموافق 16 يناير 2026 افتتاح 4 مساجد بنطاق مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وبتكلفة إجمالية بلغت 11 مليونا و500 ألف جنيه.

أوقاف الشرقية توزّع 2 طن لحوم على الشئون الاجتماعية بالمحافظة

المساجد التي تم إحلالها وتجديدها 

وأشار إلى أن الإفتتاحات شملت مسجد التوحيد بقرية الزهراء، مركز الزقازيق صيانة وترميم بتكلفة ٧٠٠ ألف جنيه، والمسجد الكبير إبراهيم البربري بقرية الرحمانية مركز أبو كبير صيانة وترميم بتكلفة ٨٠٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى مسجد النور بقرية عمريط  مركز أبو حماد إحلال وتجديد  بتكلفة ٦ ملايين جنيه، ومسجد كفر أبو العز السدس مركز الإبراهيمية إحلال وتجديد بتكلفة ٤ ملايين جنيه.

خطة شاملة لإنشاء وإحلال وتجديد المساجد 

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن هذه الإفتتاحات تأتي في إطار خطة شاملة لإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة المساجد بمختلف مراكز المحافظة، بما يضمن توفير مناخ إيماني مناسب للمصلين ويعزز دور المسجد كمنارة للعلم والعبادة ومركز لنشر الفكر الوسطي المستنير وبناء الإنسان وتهذيب السلوك.

أوقاف الشرقية: افتتاح٣ مساجد بتكلفة ١١ مليونا و٢٠٧ آلاف جنيه

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 

بدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعمار بيوت الله عز وجل  ماديًا وفكريًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا لدور المسجد في بناء الإنسان وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والوطنية، مشيدا بجهود وزارة الأوقاف في التوسع بإنشاء وإحلال وتجديد المساجد على مستوى المحافظة بما يسهم في توفير بيئة إيمانية مناسبة للمواطنين وخدمة المجتمع المحلي.

