موعد إصدار إعلان فيلم Spider Man Brand NewDay

أعلنت استديوعات مارفل، عن موعد إصدار أول إعلان رسمي لفيلمها المرتقب Spider Man Brand .NewDay

واختار مارفل، عرض الإعلان الرسمي لفيلم Spider Man Brand .NewDay، خلال عرض مباراة Super Bowl، بتاريخ 8 فبراير ٢٠٢٦، والذي يعد الحدث الرياضي الأهم في أمريكا.

سيدني سينك تلعب دور الشريرة شاترا في فيلم Spider-Man Brand New Day

وكشفت تقارير صحفية، أن الممثلة الشابة سيدني سينك، ستجسد دور الشريرة شاترا، ضمن أحداث فيلم مارفل فيلم Spider-Man Brand New Day.

شاترا، هي إلهة دبور تتغذى على طاقة طوطم العنكبوت، فتفسد ضحاياها وتستحوذ عليهم لزيادة قوتها.

الشرير شاترا

واستندت التقارير الصحفية، علي مصادر من داخل شركة مارفل، بالإضافة إلي مقطع فيديو قصير تم تسريبه من فيلم فيلم Spider-Man Brand New Day.

أعلنت استديوهات مارفل، رسميا عن الإنتهاء من تصوير فيلم Spider-Man Brand New Day، ليدخل الفيلم بعد ذلك مرحلة المونتاج، علي أن يعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 31 يوليو 2026.

سيدني سينك ترفض الكشف عن تفاصيل مشاركتها في فيلم Spider-Man Brand New Day

فيما رفضت الممثلة الشابة سيدني سينك، الكشف عن أي تفاصيل حول مشاركتها في فيلم Spider-Man Brand New Day.

وقالت سيدني، في تصريحات صحفية، حول هوية شخصيتها في الفيلم،: “الكثير من الناس ينسون أن لون الشعر يمكن أن يتغير، على الجميع الانتظار وترقّب ما سيحدث، أنا متحمسة لأن يتم وضع حدّ لكل ذلك قريبًا".

وذكرت تقارير صحفية، أن شخصية الممثلة الشابة سيدني سينك، ستتمتع بقوى خارقة، خلال أحداث فيلم "SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY".

توم هولاند يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم Spider-Man: Brand New Day

فيما كشف الممثل الشاب توم هولاند، عن تفاصيل جديدة حول فيلمه المرتقب "Spider-Man: Brand New Day".

فيلم Spider-Man Brand New Day

وذكر هولاند، في حوار مع موقع فاريتي، أن فيلم "Spider-Man: Brand New Day"، سيركّز بشكل أكبر على التصوير في مواقع حقيقية، واستخدام أساليب صناعة الأفلام التقليدية، قائلا:"في الفيلم السابق كنّا مقيّدين جدًا بسبب جائحة كورونا... أمّا الآن، فنحن نميل تمامًا إلى الأسلوب الكلاسيكي في التصوير، وسنصوّر في مواقع حقيقية.. سنستخدم الشوارع لتصوير مشهد ضخم نعمل عليه حاليًا".

تفاصيل دور زيندايا في فيلم Spider Man Brand New Day

وأعلنت استديوهات مارفل، أن دور الممثلة الأمريكية زيندايا، في فيلم مارفل المنتظر Spider Man Brand New Day، سيكون صغيرا للغاية، ومحدود.

وذكرت التقارير الجديدة، أن دور زيندايا، في فيلم Spider Man Brand New Day، سيكون بمثابة ظهور شرفي، وذلك بسبب انشغالها بتصوير عدد من الأعمال الأخرى، في حين أنها رغبت مساندة حبيبها توم هولاند بطل الفيلم، رغم انشغالها، وجدول أعمالها المزدحم.

علاقة حب جديدة لبيتر باركر في Spider-Man 4

ومن المقرر أن يشهد فيلم Spider-Man 4، علاقة حب جديدة، لشخصية بيتر باركر.

وأوضحت مارفل أن أحداث فيلم Spider-Man 4، ستدور بعد وقوع أحداث فيلم Avengers: Doomsday، وأن الفيلمين يرتبطان ببعضهما البعض.

وذكرت مارفل، أن مشروع فيلم Spider-Man 4، يحمل الاسم الرمزي Blue Oasis أو الواحة الزرقاء، ضمن جدول تصوير أفلام مارفل.

كما فاجأت مارفل الجماهير، بإعلان انضمام الممثل الشهير، توم هاردي، ليشارك في بطولة الفيلم بجانب "توم هولاند".

فيلم Spider-Man Brand New Day

قصة فيلم Spider Man 4

وكشفت استديوهات مارفل، تفاصيل جديدة للجزء الرابع من سلسلة أفلام Spider Man.

وذكرت استديوهات مارفل، أن الفيلم سيتم إصداره، في 31 يوليو 2026.

وأوضحت مارفل، أن قصة فيلم Spider Man 4، ستدور حول الأكوان المتعددة، ومن المتوقع عودة كلا من الممثل "توبي مجواير"، و"أندروا غارفيلد"، مرة أخرى لتجسيد شخصيات مختلفة لـ Spider Man، كما أن الفيلم، سيمهد لأحداث فيلم Avengers Secret Wars.

