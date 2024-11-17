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ثقافة وفنون

تفاصيل جديدة عن أحداث فيلم Spider Man 4

Spider-Man 4، فيتو
Spider-Man 4، فيتو

أفلام مارفل، كشفت استديوهات مارفل، عن تفاصيل جديدة لأحداث فيلم Spider-Man 4.

أحداث فيلم  Spider-Man 4

وأوضحت مارفل أن أحداث فيلم  Spider-Man 4، ستدور بعد وقوع أحداث فيلم Avengers: Doomsday، وأن الفيلمين يرتبطان ببعضهما البعض.

وذكرت مارفل، أن  مشروع فيلم  Spider-Man 4، يحمل الأسم الرمزي Blue Oasis أو الواحة الزرقاء، ضمن جدول تصوير أفلام مارفل.

وأعلنت استديوهات مارفل، أن فيلم Spider Man 4، سيحمل عنوان Spider ManKing InBlack.

كما فاجأت مارفل الجماهير، بإعلان انضمام الممثل الشهير، توم هاردي، ليشارك في بطولة الفيلم بجانب  "توم هولاند".

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تصوير فيلم SpiderMan4 ٢٠٢٥

كشفت استديوهات مارفل، عن تفاصيل جديدة للجزء الرابع من سلسلة أفلام Spider Man.

وذكرت استديوهات مارفل، أن أعمال التصوير الخاصة بفيلم Spider Man4، ستبدأ العام المقبل، علي أن يتم إصداره، في شهر يوليو من عام ٢٠٢٦.

وأوضحت مارفل، أن قصة فيلم SpiderMan4، ستدور حول الأكوان المتعددة، ومن المتوقع عودة، كلا من الممثل "توبي مجواير"، و"أندروا غارفيلد"، مرة أخرى لتجسيد شخصيات مختلفة لـ Spider Man، كما أن الفيلم، سيمهد لأحداث فيلم AvengersSecretWars.

استديوهات مارفل تعلن موعد الانتهاء من تصوير فيلم FantasticFour

تريلر تشويقي لفيلم مارفل DAREDEVIL: BORN AGAIN

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