تقارير: دور زيندايا في فيلم Spider Man Brand New Day محدود للغاية

كشفت تقارير صحفية، أن دور الممثلة والمغنية الأمريكية زيندايا، في فيلم مارفل المنتظر Spider Man Brand New Day، سيكون صغيرا للغاية، ومحدود.

وذكرت التقارير الجديدة، أن دور زيندايا، في فيلم Spider Man Brand New Day، سيكون بمثابة ظهور شرفي، وذلك بسبب انشغالها بتصوير عدد من الأعمال الأخرى، في حين أنها رغبت مساندة حبيبها توم هولاند بطل الفيلم، رغم انشغالها، وجدول أعمالها المزدحم.

مارفل تبحث عن ممثل آسيوي للانضمام لفيلم Spider-Man: Brand New Day

في سياق متصل، تبحث استديوهات مارفل، في الوقت الحالي، عن ممثل آسيوي عمره ما بين 30 إلى 50 عامًا، للقيام بدور مهم في فيلم Spider-Man: Brand New Day.

وأكدت التقارير الصحفية، أنه من المرحج، حسب المواصفات المذكورة، في الممثل المطلوب، أنه سيجسد الشخصية الخارقة 'Mr. Negative'.

وكشفت مارفل رسميًا عن عنوان الجزء الجديد لسلسلة أفلام SPIDER-MAN، والذي سيحمل عنوان 'SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY'، وسيُعرض في صالات السينما بتاريخ 31 يوليو 2026.

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

وكشف تقرير لموقع Deadline، إن سيدي سينك، نجمة مسلسل Stranger Things، انضمت بشكل رسمي إلى طاقم عمل الجزء الرابع، من سلسلة أفلام “Spider-Man ”.

وذكر التقرير، أن هناك احتمالين حول الدور الذي ستجسده سيدي سينك، في فيلم “Spider-Man 4”، الأول هو أنها ستؤدي دور ماري جين ـ Mary Jane، صديقة سبايدرمان، أو جين جراي ـ Jean Grey من فريق X-Men.

علاقة حب جديدة لبيتر باركر في Spider-Man 4

وكشفت ستديوهات مارفل، أن فيلم Spider-Man 4، سيشهد علاقة حب جديدة، لشخصية بيتر باركر.

فيما ذكرت مصادر من داخل ستديوهات مارفل، أن سيناريو فيلم Spider-Man 4، سيتم إعادة كتابته بالكامل.

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع أن يتم تأجيل، موعد بداية مرحلة الإنتاج الفعلي لفيلم Spider-Man 4، لحين الانتهاء من إعادة كتابته.

مارفل تخطط لضم توبي مجواير وأندرو جارفيلد لـ SpiderMan4

كشفت تقارير صحفية، أن شركة سوني واستديوهات مارڤل، تخططان لضم كل من الممثل "توبي مجواير"، و"أندرو جارفيلد" لفيلم ⁦.SpiderMan4‬‏

وذكرت التقارير، أن دور الممثلين الشهيرين في فيلم SpiderMan4، سيكون كبيرا، وأضخم من دورهما في فيلم SpiderManNoWayHome.

أحداث فيلم Spider-Man 4

أعلنت ستديوهات مارفل، تفاصيل جديدة لأحداث فيلم Spider-Man 4.

وأوضحت مارفل أن أحداث فيلم Spider-Man 4، ستدور بعد وقوع أحداث فيلم Avengers: Doomsday، وأن الفيلمين يرتبطان ببعضهما البعض.

كما ذكرت مارفل، أن مشروع فيلم Spider-Man 4، يحمل الاسم الرمزي Blue Oasis أو الواحة الزرقاء، ضمن جدول تصوير أفلام مارفل.

وأعلنت ستديوهات مارفل، أن فيلم Spider Man 4، سيحمل عنوان Spider ManKing InBlack.

كما فاجأت مارفل الجماهير، بإعلان انضمام الممثل الشهير، توم هاردي، ليشارك في بطولة الفيلم بجانب "توم هولاند".

تصوير فيلم Spider Man 4

وكشفت ستديوهات مارفل، عن تفاصيل جديدة للجزء الرابع من سلسلة أفلام Spider Man.

وذكرت ستديوهات مارفل، أن أعمال التصوير الخاصة بفيلم Spider Man4، ستبدأ العام الجاري، علي أن يتم إصداره، في شهر يوليو من عام ٢٠٢٦.

وأوضحت مارفل، أن قصة فيلم Spider Man 4،ستدور حول الأكوان المتعددة، ومن المتوقع عودة، كلا من الممثل "توبي مجواير"، و"أندروا غارفيلد"، مرة أخرى لتجسيد شخصيات مختلفة لـ Spider Man، كما أن الفيلم، سيمهد لأحداث فيلم Avengers Secret Wars.

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