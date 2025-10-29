الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فيلم SPIDER-MAN 4 يدفع توم هولاند لزيادة عضلاته

SPIDER، فيتو
SPIDER، فيتو

نشر الممثل  توم هولاند  صورة له من كواليس تصوير فيلمه الجديد مع استديوهات مارفل،  SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر هولاند في الصورة التي نشرها، بمظهر جديد، حيث زادت الكتلة العضلية في جسده، بشكل كبير، ليتغير تكوينه الجسماني كليا.

وجاء ذلك التغير الجسماني لتوم هولاند، بسبب دوره الجديد في فيلم  SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY.

Tom Holland stands in profile view against a light blue-gray background, shirtless revealing defined chest and abdominal muscles, wearing dark jeans, with short dark hair and a neutral expression.

سيدني سينك ستتمتع بقوى خارقة في فيلم "SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY"

ذكرت تقارير صحفية، أن شخصية الممثلة الشابة سيدني سينك، ستتمتع بقوى خارقة، خلال أحداث فيلم "SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY".

وانضمت سيدي سينك، نجمة مسلسل Stranger Things، بشكل رسمي إلى طاقم عمل الجزء الرابع، من سلسلة أفلام “Spider-Man ”.

وذكرت التقارير أن هناك احتمالين حول الدور الذي ستجسده سيدي سينك، في فيلم “Spider-Man 4”، الأول هو أنها ستؤدي دور ماري جين ـ Mary Jane، صديقة سبايدرمان، أو جين جراي ـ Jean Grey من فريق X-Men. 

توم هولاند يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم Spider-Man: Brand New Day

فيما كشف الممثل الشاب توم هولاند، عن تفاصيل جديدة حول فيلمه المرتقب "Spider-Man: Brand New Day".

Image

وذكر هولاند، في حوار مع موقع فاريتي، أن فيلم "Spider-Man: Brand New Day"، سيركّز بشكل أكبر على التصوير في مواقع حقيقية، واستخدام أساليب صناعة الأفلام التقليدية، قائلا:"في الفيلم السابق كنّا مقيّدين جدًا بسبب جائحة كورونا... أمّا الآن، فنحن نميل تمامًا إلى الأسلوب الكلاسيكي في التصوير، وسنصوّر في مواقع حقيقية.. سنستخدم الشوارع لتصوير مشهد ضخم نعمل عليه حاليًا".

تفاصيل دور زيندايا في فيلم  Spider Man Brand New Day

وأعلنت  استديوهات مارفل، أن دور الممثلة الأمريكية زيندايا، في فيلم مارفل المنتظر Spider Man Brand New Day، سيكون صغيرا للغاية، ومحدود.

وذكرت التقارير الجديدة، أن دور زيندايا، في فيلم  Spider Man Brand New Day، سيكون بمثابة ظهور شرفي، وذلك بسبب انشغالها بتصوير عدد من الأعمال الأخرى، في حين أنها رغبت مساندة حبيبها توم هولاند بطل الفيلم، رغم انشغالها، وجدول أعمالها المزدحم.

علاقة حب جديدة لبيتر باركر في Spider-Man 4

ومن المقرر أن يشهد فيلم Spider-Man 4، علاقة حب جديدة، لشخصية بيتر باركر.

وأوضحت مارفل أن أحداث فيلم Spider-Man 4، ستدور بعد وقوع أحداث فيلم Avengers: Doomsday، وأن الفيلمين يرتبطان ببعضهما البعض.

وذكرت مارفل، أن مشروع فيلم Spider-Man 4، يحمل الاسم الرمزي Blue Oasis أو الواحة الزرقاء، ضمن جدول تصوير أفلام مارفل.

كما فاجأت مارفل الجماهير، بإعلان انضمام الممثل الشهير، توم هاردي، ليشارك في بطولة الفيلم بجانب "توم هولاند".

Image

قصة فيلم Spider Man 4 

 وكشفت استديوهات مارفل،  تفاصيل جديدة للجزء الرابع من سلسلة أفلام Spider Man.

وذكرت استديوهات مارفل، أن الفيلم سيتم إصداره، في 31 يوليو 2026.

وأوضحت مارفل، أن قصة فيلم Spider Man 4، ستدور حول الأكوان المتعددة، ومن المتوقع عودة كلا من الممثل "توبي مجواير"، و"أندروا غارفيلد"، مرة أخرى لتجسيد شخصيات مختلفة لـ Spider Man، كما أن الفيلم، سيمهد لأحداث فيلم Avengers Secret Wars.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Man Spider Spider Man 4 Spider Man Brand New Day Spider Women

مواد متعلقة

روبرت داوني جونيور يشارك في فيلم Spider-Man: Brand New Day

أول تعليق من توم هولاند بعد إصابته بفيلم Spider-Man: Brand New Day

الأكثر قراءة

بالأسماء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

من 3 إلى 40 جنيها، انخفاض في سعر السمك اليوم أبرزها البلطي والمكرونة والجمبري

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال والجوافة يقربان من "أسعار زمان" والموز يواصل قفزاته

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

الأسواق العالمية تترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. الإغلاق الحكومي ونقص البيانات يصعب القرار.. وخفض الفائدة أقرب التوقعات

طريقة عمل السبانخ، أكلة مغذية وكلها فوائد

ينطلق اليوم برعاية السيسي، تفاصيل المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-10-2025

قلق في الصغرى وبشرى عن العظمى، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية