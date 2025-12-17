مواصفات Alfa Romeo 2000 Spider Veloce في السوق المصرية

18 حجم الخط

طرحت ألفا روميو مسيرة ألفا روميو الأجيال الأولى Alfa Romeo Stelvio، سيارة Alfa Romeo 2000 Spider Veloce، إحدى أشهر السيارات ألفا روميو على الإطلاق.

مواصفات ألفا روميو ستيلفيو هي سيارة SUV فاخرة تجمع بين الأداء الرياضي والتكنولوجيا، وتأتي بمحرك 2.0 لتر تيربو بقوة 280 حصانًا (للفئات القياسية) أو محرك 2.9 لتر V6 تيربو مزدوج بقوة 510 حصانًا (لفئة كوادريفوليو)، مع نظام دفع رباعي Q4 قياسي، وناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، وتتميز بتوزيع وزن مثالي 50/50، وأنظمة مساعدة للسائق، وشاشات معلومات وترفيه عالية التقنية (8.8 بوصة)، مع خيارات داخلية فاخرة مثل نظام صوت Harman Kardon وألياف كربون ومقاعد جلدية.

الميزات التكنولوجية والمقصورة



نظام المعلومات والترفيه: شاشة لمس 8.8 بوصة، تدعم نظام الملاحة ثلاثي الأبعاد.

أنظمة مساعدة السائق: تحذير من الاصطدام الأمامي، مراقبة النقطة العمياء، مساعد للحفاظ على المسار.

الصوت: نظام صوت Harman Kardon (في فئات أعلى) مع 14 مكبر صوت.

التصميم الداخلي: لمسات فاخرة، ألياف كربون، عجلة قيادة رياضية، مقاعد جلدية قابلة للتعديل والتدفئة.



السلامة والميزات الأخرى



الأمان: وسائد هوائية متعددة، أنظمة ABS, EBD, ESP.

الراحة: فتحة سقف كهربائية، كاميرا خلفية، حساسات ركن، مثبت سرعة.

الأبعاد (تقريبية): طول 4680 مم، عرض 1903 مم، ارتفاع 1670 مم.

