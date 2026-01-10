السبت 10 يناير 2026
إيتو في خطاب قوي للاعبي الكاميرون: لم نشاهد فضائح في المنتخب وسنعود للتتويج

صامويل إيتو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسطورة كرة القدم ورئيس الاتحاد الكاميروني، صامويل إيتو، وهو يوجه خطابًا حماسيًا للاعبي "الأسود غير المروضة" داخل غرف الملابس، عقب الخروج من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا على يد المنتخب المغربي.


​خطاب قوي للأسطورة صامويل ايتو 

​بدأ إيتو حديثه بنبرة غلب عليها التأثر، محاولًا الرفع من الروح المعنوية للاعبين الذين سيطر عليهم الإحباط، حيث قال: “رؤيتكم حزينين تجعل الدموع في عينيّ، لكنكم قدمتم كل شيء ككاميرونيين أصيلين، ولا أستطيع إلا أن أفخر بكم”.

​ولم يغفل إيتو عن وضع نجوميته جانبًا أمام شعبه، مؤكدًا: "أعلم أن شخصيتي الصغيرة لا تمثل شيئًا أمام 30 إلى 35 مليون كاميروني فخور بكم. أشكر كل واحد منكم على ما قدمتموه".


​وعد بالعودة وروح الانتقام


​وبدلًا من لوم الفريق على الخسارة، اعتبر النجم التاريخي لبرشلونة وإنتر ميلان أن هذه السقطة هي حجر الأساس للنجاح القادم، موجهًا رسالة تحذيرية للمنافسين: ​"هذا هو انتصارنا الأول يا شباب.. صدقوني، في كأس أمم إفريقيا القادمة سنعود لنفوز بها. استمعوا لي جيدًا وابدأوا التحضير من اليوم، سننتقم".

​كما أبدى إيتو اعتزازه بالأجواء المثالية داخل المعسكر، مشيدًا بالطاقم الفني والطبي والأمني والمسؤولين، حيث أكد أن النسخة الحالية شهدت وحدة استثنائية: "لم نشهد أي فضائح داخل الفريق، وهذا بفضلكم أيضًا"، في إشارة واضحة لغياب الأزمات الداخلية التي كانت تطارد "الأسود" في البطولات السابقة.

