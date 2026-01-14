الأربعاء 14 يناير 2026
رفع 17 سيارة متهالكة وتحرير 199 مخالفة في حملة مرورية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، خلال حملات موسعة شنتها على مدار 24 ساعة، من رفع ١٧ سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع في دوائر أقسام ومراكز شرطة بالمحافظة.

 

كما تم تحرير ١٩٩ مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى المحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

وتحررت المحاضر اللازمة وجار إحالتها للنيابات المختصة.

إرشادات وقائية من مرور الجيزة للمواطنين لمواجهة حوادث السير

ـ إزالة والتخلص من أي مخلفات أو متعلقات غير مستخدمة مثل الكراتين والصفائح واللفائف المخزنة فوق الأسطح أو الشرفات.
ـ الإبلاغ الفوري عن أي لوحات إعلانية غير مثبتة أو متأرجحة أعلى أعمدة الإنارة أو واجهات المحال التجارية وذلك عبر الخط الساخن (114).
ـ التزام قائدي المركبات، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة، بالقيادة بحذر وخفض السرعات.
ـ عدم ترك السيارات مصفوفة على منحدرات أو أماكن مائلة.
ـ عدم ترك كسوة السيارات مثبتة عليها أثناء نشاط الرياح.
ـ على المارة الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة خلال فترات الرياح والعواصف الترابية.

ـ تثبيت جميع المعلقات والأجسام الموجودة على واجهات المنازل والأسطح وكل ما قد يتأثر بشدة الرياح ويُعرض المارة للخطر.
ـ إزاحة أو تثبيت أصص النباتات (قصارى الزرع) الموجودة بالشرفات، ووضعها في أماكن آمنة.
ـ غلق ورفع جميع الشمسيات وأدوات التظليل أعلى الأسطح أو الشرفات، وفك البرجولات غير الثابتة.
ـ إحكام غلق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف.
ـ عدم ترك ضلف النوافذ المفصلية مفتوحة أو متأرجحة، لما قد تمثله من خطورة على المارة أو الممتلكات.
ـ التخلص الآمن من أي عبوات وقود أو مذيبات عضوية وعدم تركها في الشرفات أو الأسطح أو الجراجات، مع عدم سكبها في شبكات الصرف الصحي تفاديًا لحدوث انفجارات نتيجة تفاعلها مع الغازات.
ـ يُنصح مرضى الحساسية الصدرية بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى.
ـ ارتداء الكمامات أثناء الخروج في أوقات العواصف الترابية، تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.
ـ استخدام البخاخات والأدوية الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بوقت كافٍ. 

