معدلات تنفيذ شبكة الصرف الصحي بزهرة الشروق

تابع المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز مدينة الشروق، أعمال تنفيذ شبكة الصرف الصحي بمنطقة زهرة الشروق، والتي تشمل أعمال الحفر وتركيب مواسير uPVC بأقطار تتراوح من 200 مم حتى 800 مم، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 92% من إجمالي المشروع.

كما تم متابعة أعمال صب خرسانات المطابق (الدائرية والمربعة)، حيث وصلت نسبة التنفيذ في مطابق الشبكة إلى نحو 70%، و يتم تنفيذ الأعمال بواسطة شركة التنفيذ بالمدينة، وذلك تحت إشراف إدارة الطرق والمرافق بالجهاز وبمشاركة متخصصين من المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، في إطار الحرص على تطبيق المواصفات الفنية القياسية وضمان جودة التنفيذ.

شدد رئيس الجهاز على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمختلف مراحل التنفيذ، مكلفًا المهندس حسين الأحمدي نائب رئيس الجهاز، ومدير إدارة الطرق والمرافق بسرعة إنجاز الأعمال خلال الفترة القادمة، للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة وبما يحقق خدمة أفضل لسكان المنطقة.

عقب جولتهما بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي بجمصة، لمتابعة سير العمل، يرافقهما فى الجولة مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية، إلى شرح عن مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة بطاقة 15000 متر مكعب / يوم، والتي يجري تنفيذها علـى قطعـة أرض بمساحة حـوالي 14,800 م2 تعادل (3.5 فدان).

ووجه وزير الإسكان بالالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ المشروع، والالتزام بالمواصفات الموضوعة لتنفيذ الأعمال، والمتابعة الدورية لكافة مراحل المشروع للانتهاء من تنفيذه فى التوقيتات المحددة.

