تفاصيل طرح أراضى سكني فندقي بمدينة السويس الجديدة

18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة السويس الجديدة أرض سكني فندقي تجاري بمساحة 5392 مترًا بسعر 5100 جنيه وأرض سكني فندقي تجاري بمساحة 6437 مترًا بسعر 5100 جنيه وأرض تجاري إداري بمساحة 720 مترًا بسعر 4600 جنيه، وذلك خلال يناير الجاري.

كما تطرح أرض تجاري إداري بمساحة 720 مترًا وبسعر 5365 جنيهًا وأرض مخازن بمساحة 2770 مترًا بسعر 4410 جنيهًا.

وبمدينة الشيخ زايد تطرح أرض إداري بمساحة 1598 مترًا بسعر 47500 جنيه وأرض تجاري بمساحة 2505 مترًا بسعر 59365 جنيهًا.

كما تطرح بمدينة بني سويف الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 6300 متر بسعر 21445 جنيهًا، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 879 مترًا بسعر 20455 جنيهًا وأرض إداري سكني بمساحة 8098 مترًا بسعر 20415 جنيهًا.

وتطرح الوزارة بمدينة أخميم الجديدة أرض تجاري بمساحة 619 مترًا بسعر 6810 جنيهًا وأرض بلوك سكني بمساحة 3088 مترًا بسعر 5490 جنيهًا وأرض مخازن بمساحة 585 مترًا بسعر 2280 جنيهًا وأرض مخازن بمساحة 737 مترًا بسعر 3625 جنيهًا.

وبمدينة ناصر الجديدة، تطرح أرض تجاري إداري بمساحة 13230 مترًا بسعر 4625 جنيهًا، وأرض بلوك سكني بمساحة 16767 مترًا بسعر 4205 جنيهات، وأرض مخازن بمساحة 1197 مترًا بسعر 5655 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 1265 مترًا بسعر 8830 جنيهًا.

كما تطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض بنشاط إداري بمساحة 2653 مترًا بسعر 12255 جنيهًا، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 1040 مترًا بسعر 22990 جنيهًا، وأرض عمراني متكامل بمساحة 24693 مترًا بسعر 4165 جنيهًا، وأرض بنشاط صيانة سيارات بمساحة 750 مترًا بسعر 7820 جنيهًا، وأرض مخازن دوائية بمساحة 3386 مترًا بسعر 7540 جنيهًا.

وبمدينة سوهاج الجديدة تطرح أرض إداري بمساحة 2285 مترًا بسعر 14000 جنيهًا، وأرض تعليمي بمساحة 8667 مترًا بسعر 5670 جنيهًا، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 5990 مترًا بسعر 14080 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 5215 مترًا بسعر 15615 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 1882 مترًا بسعر 24230 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.