وفاة فالنتينو، رحيل آخر المصممين العظماء فى عالم الموضة

18 حجم الخط

وفاة فالنتينو، أعلنت مؤسسة مصمم الأزياء الإيطالي الشهير فالنتينو جارافاني، اليوم الاثنين، وفاته عن عمر 93 عامًا.

وفاة مصمم الأزياء الإيطالي فالنتينو

وكان المصمم فالنتينو، الذي كان معروفًا باسمه الأول فقط، تقاعد عن العمل منذ عام 2008.

وأسس المصمم الإيطالي الشهير فالنتينو العلامة ‌التجارية التي تحمل اسمه، وأسس إمبراطورية تجارية، وقدم لونًا جديدًا لعالم الموضة عرف باسم "أحمر فالنتينو".

فالنتينو جارافاني، فيتو

وقالت المؤسسة في منشور على حسابها بموقع الصور إنستجرام: "توفي فالنتينو جارافاني اليوم في ‌منزله بروما وسط أحبائه".

إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان فالنتينو

وأضافت أن مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان فالنتينو ستقام يومي الأربعاء والخميس، بينما ستشيع الجنازة في روما، الجمعة، الساعة 11 صباحًا.

ويعد فالنتينو، إلى جانب جورجيو أرماني وكارل لاجرفيلد، آخر المصممين العظماء من عصر ما قبل أن تصبح الموضة صناعة عالمية وتجارية يديرها محاسبون ومديرو تسويق بقدر ما يديرها مصممو الأزياء أنفسهم.

ارتدت تصاميم فالنتينو أبرز النساء من مختلف المجالات، بدءا من إليزابيث تايلور ونانسي ريغان وصولا إلى شارون ستون وجوليا روبرتس وغوينيث بالترو.على منصات العرض وفي حياته الخاصة، كان فالنتينو يجسد الفخامة في أدق التفاصيل، من تسريحة شعره الأنيقة وبشرته السمراء المشرقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.