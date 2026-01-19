وفاة فالنتينو، رحيل آخر المصممين العظماء فى عالم الموضة

الإثنين 19 يناير 2026
خارج الحدود

وفاة فالنتينو، أعلنت مؤسسة مصمم الأزياء الإيطالي الشهير فالنتينو جارافاني، اليوم الاثنين، وفاته عن عمر 93 عامًا.

وفاة مصمم الأزياء الإيطالي فالنتينو 

وكان المصمم فالنتينو، الذي كان معروفًا باسمه الأول فقط، تقاعد عن العمل منذ عام 2008.

 

وأسس المصمم الإيطالي الشهير فالنتينو العلامة ‌التجارية التي تحمل اسمه، وأسس إمبراطورية تجارية، وقدم لونًا جديدًا لعالم الموضة عرف باسم "أحمر فالنتينو".

 

فالنتينو جارافاني، فيتو
فالنتينو جارافاني، فيتو

وقالت المؤسسة في منشور على حسابها بموقع الصور إنستجرام: "توفي فالنتينو جارافاني اليوم في ‌منزله بروما وسط أحبائه".

إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان فالنتينو

وأضافت أن مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان فالنتينو ستقام يومي الأربعاء والخميس، بينما ستشيع الجنازة في روما، الجمعة، الساعة 11 صباحًا.

 

ويعد فالنتينو، إلى جانب جورجيو أرماني وكارل لاجرفيلد، آخر المصممين العظماء من عصر ما قبل أن تصبح الموضة صناعة عالمية وتجارية يديرها محاسبون ومديرو تسويق بقدر ما يديرها مصممو الأزياء أنفسهم.

ارتدت تصاميم  فالنتينو أبرز النساء من مختلف المجالات، بدءا من إليزابيث تايلور ونانسي ريغان وصولا إلى شارون ستون وجوليا روبرتس وغوينيث بالترو.على منصات العرض وفي حياته الخاصة، كان فالنتينو يجسد الفخامة في أدق التفاصيل، من تسريحة شعره الأنيقة وبشرته السمراء المشرقة.

