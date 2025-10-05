يارا السكري تخطف الأضواء في أسبوع الموضة بباريس (صور)

خطفت الفنانة يارا السكري الأنظار خلال عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حيث تألقت بإطلالة أنيقة تجمع بين الأنوثة والرقي، وأبرزتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وسط إشادات وإعجاب من متابعيها الذين تفاعلوا مع الإطلالة.

ظهرت يارا السكري خلال العرض بفستان ملكي باللون الخزامي تميز بتصميمه الناعم والبسيط، فيما أضفى المكياج الهادئ مزيدًا من الجمال والرقة على ملامحها، لتجسد مزيجًا متناغمًا بين الأناقة العالمية والجمال العربي الأصيل، ما جعلها محط أنظار الحاضرين وعدسات المصورين.

وعلى الصعيد الفني، تعاقدت يارا السكري على تقديم أحد أدوار البطولة النسائية في مسلسل "على كلاي" أمام النجم أحمد العوضي، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل" لتسجل تعاونهما الثاني على التوالي بعد نجاحهما في مسلسل "فهد البطل"، الذي شكّل أول تجاربها في التمثبل وانطلقت من خلاله لتكون من أبرز الوجوه الصاعدة في رمضان الماضي.

ويشارك في بطولة مسلسل على كلاي إلى جانب أحمد العوضي كلُ من درة، يارا السكرى، عصام السقا، وبيومي فؤاد، خالد سرحان، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، حيث يجري حاليًا استكمال التعاقد مع باقي أبطال العمل تمهيدًا لبدء التصوير في شهر نوفمبر المقبل.

من جهة أخرى، انتهت يارا السكري مؤخرًا من تصوير دورها في فيلم "صقر وكناريا" مع النجمين محمد إمام وشيكو، والذي يمثل أولى تجاربها السينمائية، وتجسد يارا خلال أحداث الفيلم شخصية شقيقة الفنانة يسرا اللوزي، وهي مصممة أزياء (فاشون ديزاينر) محبة للحياة والألوان، تنشأ بينها وبين محمد إمام علاقة عاطفية تتخللها مواقف طريفة وكوميدية.

