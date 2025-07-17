هنا الزاهد: تدربت على ألعاب السيرك في فيلم الشاطر

أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول فيلمها الأخير "الشاطر" إلى شاركت في بطولته مع الفنان أمير كرارة.

هنا الزاهد

وقالت هنا الزاهد في تصريحات لفيتو: العمل مختلف بشكل كبير عن كل الأعمال التي قدمتها من قبل، بجانب تدريبها على ألعاب السيرك التي تقدمها ضمن أحداث العمل.

وأكدت أن سيناريو فيلم الشاطر هو الذي جذبها للعمل، مؤكدة أن أمير كرارة ممثل موهوب وشاطر.

فيلم الشاطر

يذكر أن فيلم "الشاطر" من تأليف: أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف خالد الصاوي.

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