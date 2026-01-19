معرض الكتاب 2026، صدور كتاب "مقامات الحريري" ضمن ذخائر قصور الثقافة

18 حجم الخط

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، كتاب "مقامات الحريري" لأبي محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري، ضمن إصدارات سلسلة الذخائر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، بمركز مصر للمعارض الدولية.

كتاب مقامات الحريري

تقوم مقامات الحريري في مجملها على فكرة الاحتيال لابتزاز المال، وذلك عبر مغامرات بطلها أبي زيد السروجي، كما يرويها الحارث بن همام.

وتمتاز هذه المقامات بلغة قوية ومتينة الأسلوب، وإن شابها قدر من التكلف.

والمقامات عموما فن من فنون النثر العربي ابتكره بديع الزمان الهمذاني، ويقوم على قصص قصيرة تزخر بالحركة التمثيلية، ويتحاور فيها شخصان، مع التزام الكاتب بصنعة أدبية تعتمد على السجع وفنون البديع.

وتعنى سلسلة الذخائر بإعادة طباعة المؤلفات التراثية في الأدب والتاريخ والفكر العربي، وصمم غلاف الكتاب أمينة كامل.

قصور الثقافة بمعرض الكتاب

وتشارك هيئة قصور الثقافة بأكثر من 130 عنوانا في مختلف سلاسل إصداراتها في جناحها في صالة 1 جناح B3، تشمل سلاسل الذخائر، وحكاية مصر، وذاكرة الكتابة، والسينما والهوية والفلسفة، والدراسات الشعبية، وآفاق الفن التشكيلي، وآفاق عالمية، وكتابات نقدية، ونصوص مسرحية، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية في سلسلتي "أصوات أدبية" و"إبداعات"، وكتب ومجلات الأطفال، والنشر الإقليمي.

ويشرف على إصدارات الهيئة في المعرض الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات.

ويشارك بالمعرض 1457 دار نشر من 83 دولة، مع تقديم نحو 400 فعالية ثقافية و100 حفل توقيع. وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة.

