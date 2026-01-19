«لا تثق في الصمت» رواية جديدة بالإنجليزية لـ رنا محمد حسان في معرض الكتاب

18 حجم الخط

أصدرت الروائية الشابة رنا محمد حسان روايتها الثانية «لا تثق في الصمت» باللغة الإنجليزية، وتشارك بها في جناح دار حابي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ينطلق بعد غد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

تقدم الكاتبة في روايتها الجديدة بعنوان «Don't Trust The Silence» تجربة من التشويق في الاقتراب من عالم مشوه وحياة يكتنفها الغموض لبطل الرواية وسط محاولات للبحث والتحري والتدقيق لكشف حقيقة مقتل زوجته في الذكرى السنوية الثالثة لزواجهما، وتزداد الإثارة مع وجود أدلة دامغة حسمت مصيره إلى عتمة السجن وظلامه.

ولم تستطع جدران السجن احتواء عقل بطل الرواية المضطرب، وعلى إثر نوبات غضب متتالية تباينت حدتها، تم نقله مع أسراره إلى مستشفى للصحة النفسية، ومن بين أروقته تقدم المؤلفة رؤية لعالم من الأحداث المشوقة، التي تغوص في أعماق إنسانية فريدة لبطلها الذي تبين إصابته بأعراض الصرع الذي تتشكل ملامح حياته ويرتبط مصيره بمساحات من المعاناة بين الطب النفسي والتفكير وفق القانون الجنائي.

وتصل الأحداث المتلاحقة التي تسردها الكتابة إلى بصيص نور وأمل، لاح على يد ابنة الطبيبة التي تعالج البطل، بعد أن آمنت بمعاناته، وساندته وسط عالم يموج بالمخاوف والمخاطر والتحديات حتى تظهر الحقيقة وتتلاقى خيوط الغموض وسط العديد من المفاجآت.

جدير بالذكر أن رنا محمد حسان صدر لها رواية "المراكب الورقية بيننا" باللغة الإنجليزية، والتي حظيت بترحيب وإشادة من النقاد والكتاب.

