بعد قرار ماني، السنغال يستكمل لقاء المغرب بعد مغادرة ملعب المباراة (فيديو)

كأس الأمم الأفريقية، اتخذ منتخب السنغال قرارا باستكمال مباراة المغرب، بعد ما غادروا ملعب المباراة اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود أطلس في الوقت الضائع من المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

Sadio Mane was instrumental in calling the Senegal players back to the pitch 👏#AFCONFinal | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/LV34ZuSoL4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 18, 2026

وتوقفت المباراة انتظارا لقرار السنغال باستكمال المباراة أو الانسحاب، قبل أن يتدخل ماني ويستكمل السنغال اللقاء.

مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

شهد أول ربع ساعة من المباراة تبادلا للكرة وسرعة في الهجمات من كلا المنتخبين.

وفي الدقيقة 8 هدد السنغال مرمى المغرب برأسية مميزة عن طريق إليمان نداي، ولكن أنقذها ياسين بونو ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة 13 كاد إسماعيل صابيري أن يسجل الهدف الأول للمغرب، من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى ولكن جاءت بجانب القائم.

وفي الدقيقة 35 انفرد إليمان نداي بالمرمى وصوب الكرة ولكن تصدى لها ياسين بونو ببراعة شديدة.

وأهدر أيوب الكعبي انفرادا بالمرمى ولكنه سددها بجانب القائم الأيمن لميندي في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 75 تعرض نبيل العيناوي إلى إصابة قوية في رأسه بعد تدخل هوائي مع لاعب السنغال.

وفي الدقيقة 89 كاد السنغال أن يخطف الفوز واللقب من تصويبة قوية ولكن واصل بونو تألقه وتصدى لها.

وفي الدقيقة 90 صوب عبدالصمد الزلزولي كرة قوية بقدمه اليسرى ولكن جاءت فوق العارضة.

وسجل منتخب السنغال هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع ولكن ألغاه الحكم بداعي خطأ على لاعب السنغال.

تشكيل المغرب أمام السنغال

حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، آدم ماسينا، نصير مزراوي.

الوسط: نائل العيناوي، بلال الخنوس، إسماعيل صيباري.

الهجوم: إبراهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي.

تشكيل السنغال أمام المغرب

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: كيربين دياتا، مامادو سار، موسى نياخاتي، ماليك ضيوف.

في خط الوسط: إدريسا جانا جاي، بابي جاي، لامين كامارا.

في خط الهجوم: ساديو ماني، نيكولاس جاكسون، إليمان نداي.

أول مواجهة تاريخية بين المغرب والسنغال في كأس أمم أفريقيا

وتعد هذه المباراة أول مواجهة بين منتخبي المغرب والسنغال، في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا خلال 35 نسخة من الكان.

تاريخ مواجهات المغرب والسنغال

ولكن سجل اللقاءات بينهما حافل، إذ التقيا في 31 مباراة رسمية وودية، وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

ويميل التفوق التاريخي بوضوح لصالح المنتخب المغربي، الذي حقق 18 انتصارًا، مقابل 6 فقط للسنغال، بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

وتعكس المواجهات الأخيرة أفضلية مغربية واضحة، حيث فاز أسود الأطلس في 4 من آخر 6 مباريات جمعت المنتخبين، مقابل فوز وحيد للسنغال، تحقق في مباراة ودية عام 2012 بنتيجة (1-0).

وشهدت مواجهات المغرب والسنغال عبر التاريخ طابعًا حاسمًا، في عدة مناسبات، لا سيما في تصفيات المونديال.

ففي طريقه إلى أول مشاركة بكأس العالم، عام 1970، تجاوز المنتخب المغربي نظيره السنغالي، في مباراة فاصلة حُسمت بنتيجة (2-0) في لاس بالماس بإسبانيا. كما تفوق المغرب على أسود التيرانجا أيضًا، في تصفيات مونديال 1994.

في المقابل، نجح المنتخب السنغالي في التفوق على المغرب، خلال تصفيات مونديال 2002، حيث حجز بطاقة التأهل حينها بفارق الأهداف عن أسود الأطلس، بعد التساوي بـ15 نقطة لكل منهما.

رابع نهائي في تاريخ منتخب السنغال والثاني للمغرب

ويخوض المنتخب السنغالي النهائي الرابع في تاريخه بكأس أمم إفريقيا، والأول منذ تتويجه باللقب القاري عام 2021، بينما يظهر منتخب المغرب (المتوج في 1976) في النهائي للمرة الثانية، بعد غياب عن المشهد الختامي منذ نسخة 2004.

