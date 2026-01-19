غدا، نظر استئناف فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب وقذف مجدي كامل

18 حجم الخط

تنظر، غدا الثلاثاء، محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية أولى جلسات استئناف الفنان فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل زوج الفنانة مها أحمد.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت الحكم السابق بعد أن طالب دفاع مجدي كامل بتعويض مدني قدره 100 ألف جنيه خلال أولى جلسات المحاكمة، فيما أحيل بلاغ آخر يتهم فادي خفاجة وشيماء نصار بسب وقذف الفنانة مها أحمد إلى النيابة الكلية للتحقيق.

وتعرض فادي خفاجة لأزمات متكررة مؤخرًا بسبب نشاطه الكبير على تطبيق تيك توك بعد قلة أعماله الفنية، حيث بدأ في نشر فيديوهات ومشاركة تحديات متنوعة لجذب الجمهور وتحقيق دخل إضافي، ما ساهم في تصاعد مشاكله القانونية.

تفاصيل أزمة فادي خفاجة مع مها أحمد ومجدي كامل

وشهدت الأشهر الماضية أزمة كبيرة بين الفنان فادي خفاجة والفنانة مها أحمد، التي وصلت إلى ساحات المحاكم، حيث بدأت الأزمة بحالة من الشد والجذب بين الطرفين عبر خاصية اللايف بتطبيق تيك توك، والتي وصلت إلى حد التطاول اللفظي من فادي.

ولم يكتف فادي خفاجة وقتها بتوجيه بعض العبارات التي يحاسب عليها القانون لمها أحمد، بل وصف زوجها الفنان مجدي كامل بعبارات مسيئة، مما جعلهما يحركان أربعة دعاوى قضائية ضده، اتهماه خلالها بالسب والقذف والتشهير والتجريح وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

