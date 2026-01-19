مصادر: هاني سري الدين لن ينسحب من انتخابات رئاسة حزب الوفد

18 حجم الخط

أكدت مصادر مقربة من الدكتور هانى سرى الدين المرشح فى انتخابات رئاسة حزب الوفد أن هانى سرى الدين لن ينسحب من انتخابات رئاسة حزب الوفد كما يروج البعض من شائعات انسحابه.

وأضافت المصادر لـ"فيتو": أن من يروج لانسحاب هانى سرى الدين من انتخابات رئاسة حزب الوفد هو من سيحتفل بفوز هاني سري الدين فى الانتخابات قريبا.

انتخابات حزب الوفد

انتخابات الوفد، وكشف الدكتور هاني سري الدين، المرشح لرئاسة حزب الوفد، عن محاور برنامجه الانتخابي لرئاسة الحزب، مؤكدا أن النهوض بالمنظومة الإعلامية لحزب الوفد أحد أهم محاور برنامجه، وأنه سيعمل منذ اليوم الأول على حل مشكلات المؤسسة الإعلامية للوفد، وتطوير أدائها، وتحسين معيشة العاملين فيها.

انتخابات حزب الوفد

وتعهد "سري الدين" بانتظام سداد رواتب العاملين بالجريدة، صحفيين وإداريين وعمالا دون تأخير، وتطبيق العلاوات الاجتماعية التي نص عليها القانون، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للعاملين بصورة تكفل كرامتهم، وتراعي مسئولية الحزب تجاه إحدى أهم مؤسساته، فضلا عن وضع نظام واضح ومعلن لسداد مستحقات العاملين الخارجين على المعاش في صحيفة الوفد.

وأشار الدكتور هاني سري الدين إلى أن عملية تطوير الأداء تعتمد على خارطة طريق لتطوير الصحيفة الورقية، والموقع الإلكتروني، وتوظيف الطاقات المهنية المتميزة بما يحقق انتشارا أوسع، وتأثيرا أعظم.

وأكد أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالمؤسسة الإعلامية، وأن لكل فرد دور مهم في عملية التطوير.

وقال: إن صحيفة الوفد كانت منذ تأسيسها عام 1984 صوتا قويا للأمة المصرية، وعبرت عن هموم ومطالب المصريين، وأخرجت قامات صحافية وإعلامية متميزة.

وأوضح أنه قريب من مشكلات المؤسسة بحكم رئاسته لمجلس إدارتها لنحو عامين، مشيرا إلى اهتمامه بوضع خارجة طريق لزيادة موارد المؤسسة ماليا وتعظيم قدرات العاملين فيها.

وأضاف أنه يؤمن إيمانا راسخا بأن تطوير المؤسسة الإعلامية يبدأ بترسيخ كرامة العاملين، ودعم التطور التكنولوجي والتقني للمؤسسة.

وتجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد فى الثلاثين من يناير الجاري فى مقر الحزب الرئيسى بالدقى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.