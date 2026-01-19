أهداه كتاب الاتزان الاستراتيجي، رئيس النواب يستقبل وزير الخارجية

18 حجم الخط

استقبل المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

وزير الخارجية يقدم التهنئة للمستشار هشام بدوي

وقدم الدكتور بدر عبد العاطي خلال اللقاء، التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، متمنيًا لسيادته التوفيق في قيادة المجلس لأداء الدور التشريعي والرقابي بما يحقق ترسيخ دولة العدالة والقانون.

رئيس النواب يستقبل وزير الخارجية

التنسيق بين مجلس النواب ووزارة الخارجية

وأشار إلى حرصه وتطلعه إلى التعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية ومجلس النواب بما يحقق أهداف السياسية الخارجية للدولة المصرية ويُعزز دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة قضايا الوطن.

مجلس النواب يشيد بدور وزارة الخارجية الفعال

من جانبه، ثمن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، الدور الفعال والحيوي الذي تضطلع به الخارجية المصرية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تشكيل توجهات السياسة الخارجية والدفاع عن المصالح الوطنية والحيوية المصرية.

رئيس النواب يستقبل وزير الخارجية

كما أشاد رئيس مجلس النواب، بمدرسة الدبلوماسية المصرية كواحدة من أعرق المدارس الدبلوماسية في العالم، ومؤكدًا حرص مجلس النواب على دعم جهود الخارجية المصرية كركيزة أساسية لتعزيز مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا.

إهداء رئيس مجلس النواب كتاب الاتزان الاستراتيجي

وخلال اللقاء، أهدى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، للمستشار هشام بدوي كتاب الاتزان الاستراتيجي والذي يحوي ملامح السياسة الخارجية المصرية وأبعادها ومحدداتها خلال عشر سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.