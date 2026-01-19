الإثنين 19 يناير 2026
سياسة

أهداه كتاب الاتزان الاستراتيجي، رئيس النواب يستقبل وزير الخارجية

استقبل المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

وزير الخارجية يقدم التهنئة للمستشار هشام بدوي

وقدم الدكتور بدر عبد العاطي خلال اللقاء، التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، متمنيًا لسيادته التوفيق في قيادة المجلس لأداء الدور التشريعي والرقابي بما يحقق ترسيخ دولة العدالة والقانون.

التنسيق بين مجلس النواب ووزارة الخارجية 

وأشار إلى حرصه وتطلعه إلى التعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية ومجلس النواب بما يحقق أهداف السياسية الخارجية للدولة المصرية ويُعزز دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة قضايا الوطن.

مجلس النواب يشيد بدور وزارة الخارجية الفعال 

من جانبه، ثمن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، الدور الفعال والحيوي الذي تضطلع به الخارجية المصرية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تشكيل توجهات السياسة الخارجية والدفاع عن المصالح الوطنية والحيوية المصرية.

كما أشاد رئيس مجلس النواب، بمدرسة الدبلوماسية المصرية كواحدة من أعرق المدارس الدبلوماسية في العالم، ومؤكدًا حرص مجلس النواب على دعم جهود الخارجية المصرية كركيزة أساسية لتعزيز مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا.

إهداء رئيس مجلس النواب كتاب الاتزان الاستراتيجي 

وخلال اللقاء، أهدى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية،  للمستشار هشام بدوي كتاب الاتزان الاستراتيجي والذي يحوي ملامح السياسة الخارجية المصرية وأبعادها ومحدداتها خلال عشر سنوات.

