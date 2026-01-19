جهاز الشروق يؤكد سرعة تنفيذ أعمال مرافق منطقة الرابية وتوسعات المدينة

18 حجم الخط

أكد المهندس محمد متولي صابر رئيس جهاز مدينة الشروق، على شركات التنفيذ أعمال المرافق ومشروعات منطقة الرابية ومنطقة زهرة الشروق بضرورة سرعة الإنجاز، والالتزام بأعلى المعايير الفنية، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية من إدارة الطرق والمرافق، وسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أعمال المرافق والطرق بـمنطقة الرابية لعدد خمس مجاورات بغرب منطقة الرابية، كما شملت الجولة تفقد أعمال المرافق والطرق لعدد 14 مجاورة بشرق وشمال المنطقة.

كما تفقد رئيس الجهاز منطقة زهرة الشروق، حيث تابع ضخ المياه النقية بالشبكة، وتفقد أعمال الرفع التي تمت بنجاح، مؤكدًا أن المنطقة أصبحت مخدومة بالكامل بشبكة المياه النقية.

أكد المهندس محمد متولي صابر أن الجهاز يعمل بكل جهد للوصول إلى أعلى نسبة إنجاز خلال الفترة القادمة، مشددًا مجددًا على شركات التنفيذ بسرعة زيادة معدلات الأداء والإنجاز في أعمال المرافق والطرق، بما يحقق صالح المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات بالمدينة.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي شركة "السويدي"، لمتابعة الموقف التنفيذي ودفع العمل بالمشروعات التي تنفذها الشركة في عدد من المدن الجديدة وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمـشروعات الكهرباء المسندة للشركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز المركزي للتعمير، والتي تشمل شبكات وخطوط كهرباء وأعمال الربط على محطات بمدن (سوهاج الجديدة – أكتوبر – العبور – العلمين الجديدة – العاصمة الجديدة – العاشر من رمضان – القاهرة الجديدة – العبور الجديدة- العاصمة الإدارية الجديدة)، ومشروع تنمية سانت كاترين.



وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها بعددٍ من المدن في قطاع الكهرباء، وكذا أهمية تكثيف العمل بتلك المشروعات للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة.



وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بسرعة إنهاء كافة الإجراءات لدفع العمل بالمشروعات وتكثيف أعداد العمالة المتنوعة بمواقع العمل، وتلافي الملاحظات بالمشروعات التي أوشكت على الانتهاء لدخولها الخدمة وتوفير الطاقة الكهربائية للمشروعات والتوسعات العمرانية الجديدة.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم الفائزين بقطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة، اعتبارًا من اليوم الأحد 18/ 1/ 2026، وحتى يوم الإثنين 2/ 2/ 2026، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للجدول الزمني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.