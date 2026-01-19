وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتفقدان مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي بجمصة

18 حجم الخط

عقب جولتهما بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي بجمصة، لمتابعة سير العمل، يرافقهما فى الجولة مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية، إلى شرح عن مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة بطاقة 15000 متر مكعب / يوم، والتي يجري تنفيذها علـى قطعـة أرض بمساحة حـوالي 14,800 م2 تعادل (3.5 فدان).

ووجه وزير الإسكان بالالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ المشروع، والالتزام بالمواصفات الموضوعة لتنفيذ الأعمال، والمتابعة الدورية لكافة مراحل المشروع للانتهاء من تنفيذه فى التوقيتات المحددة.

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمشروعات الخدمات بمدينة المنصورة الجديدة، وبحث أبرز المعوقات التي تواجه السكان، وذلك بمقر جهاز المدينة، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة.

وفي بداية الاجتماع، رحب المهندس شريف الشربيني، بالحضور في مقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة، معربًا عن سعادته بوجود محافظ الدقهلية، ومثمنًا التعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة الدقهلية، في ملفات عمل الوزارة من مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان.

وأشار الوزير إلى أن الزيارة جاءت في ضوء عددٍ من الشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، قائلًا: "نتواجد اليوم لإيجاد حلول جذرية لكافة المشكلات والتغلب وتذليل أي تحديات أو عقبات"، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة أوجه الدعم من خلال الجهات التابعة لوزارة الإسكان لتقديم خدمات على أعلى مستوى لأهالي محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة الجديدة.

من جانبه، أعرب اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن سعادته وتقديره لزيارة المهندس شريف الشربيني، مشيدًا بجهوده الملموسة في مختلف المشروعات، مؤكدا على وجود تنسيق كامل وتعاون مستمر في مختلف المشروعات الخدمية على مستوى المحافظة، بهدف الإسراع في توفير الخدمات الحيوية، بما يحقق جودة الحياة لسكان المدينة، وثمّن المحافظ الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات المختلفة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون.

وأكد محافظ الدقهلية أن مدينة المنصورة الجديدة تمثل أحد أهم المشروعات القومية بالمحافظة، وتحظى باهتمام بالغ من الدولة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على توفير الخدمات الأساسية والمتكاملة التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية، وتسهم في جعل المدينة بيئة جاذبة للمعيشة والاستقرار.

