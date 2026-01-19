الإثنين 19 يناير 2026
وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتفقدان محطة تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة

جولة وزير الإسكان
جولة وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية، فيتو
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة سير العمل بها، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

 

 محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة

واستمع وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية، إلى شرح تفصيلي عن سير العمل بالمحطة بطاقة إجمالية 160 ألف م3/يوم، ومرحلتها الأولى بطاقة 40 ألف م3/يوم على مساحة 22 فدان، والإجراءات المتخذة لانتظام خدمة مياه الشرب،  ومنها البدء في تنفيذ مشروع مد مأخذ محطة التحلية 1كم إضافي بالبحر مما سيقلل من تأثر جودة المياه الداخلة للمحطة بالنوات المثيلة مستقبلًا، كما يجري التجهيز لتنفيذ مجموعة آبار شاطئية لتوفر مصدر بديل للمياه الخام في حالات الطوارئ.

 

التعامل مع ارتفاع عكارة المياه الخام الداخلة للمحطة

كما شملت الحلول التي تم تنفيذها إقامة خزان مياه منتجة إضافي بمحطة التحلية بسعة 10 آلاف م3، وزيادة قدرة محطة تحلية الكورنيش من 1000م3/يوم إلى 1200 م3/يوم، والاستفادة بالمياه تحت منسوب الحد الأدنى للسحب بخزان المياه المنتجة، وتغذية الخدمات عن طريق تانكات مياه، بالإضافة إلى الحلول العاجلة للتعامل مع ارتفاع عكارة المياه الخام الداخلة للمحطة، ومنها إجراءات تنفيذ عدد 10 آبار شاطئية لتغذية المحطة في حالات ارتفاع العكارة (لإنتاج 2000:1500 م3/ساعة).

وتابع الوزير والمحافظ الموقف الحالي لتأمين احتياجات المدينة من المياه، واطمأنا على جودة  المياه المنتجة، حيت تمت الإشارة إلى تحليل المياه المنتجة بشكل دوري وأنه يتم أخذ عينات عشوائية بشكل مستمر خلال الشهر من قِبل وزارة الصحة والسكان للتأكد من صلاحية المياه ومطابقتها للمواصفات.

وتفقد وزير الاسكان ومحافظ الدقهلية المعمل الملحق بالمحطة واطمأنا على سلامة عينات المياه المنتجة وتسجيل نتائج العينات، حيث تم الاطلاع على كافة النتائج التي تم تسجيلها.

تفقد وزير الإسكان والمحافظ مبنى الفلاتر بالمحطة

وخلال الجولة، وجه الوزير بالحفاظ على جودة المياه، حيث تفقد وزير الإسكان والمحافظ مبنى الفلاتر بالمحطة وتم ملء كوب من الماء المنتجة للتاكد من نقائها وعدم احتوائها على أية شوائب.

ووجه المهندس شريف الشربيني بالتنسيق الدائم والمستمر بين كافة الجهات المعنية بسير العمل بالمحطة واستمرار الحفاظ على جودة المياه وتقديم أفضل للمواطنين.

